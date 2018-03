11. März 2018, 18:54 Uhr Theater Mit Irrsinn gegen Wahnsinn

Jacques Offenbachs "Ba-ta-clan" setzt im Silbersaal die erfolgreiche Kooperation zwischen der Bayerischen Theaterakademie und dem Deutschen Theater fort

Von Egbert Tholl

Eigentlich müsste gleich auf jedem Tisch im schönen Silbersaal eine Flasche Absinth stehen, dann könnte man sich umstandslos in die zur Veranstaltung passende Stimmung bringen. Das Ambiente mit seiner glanzvollen Cabaret-Aura würde hierfür hervorragend passen, und Offenbachs Irrsinn würde einen nicht nüchtern erwischen. Denn Jacques Offenbachs einaktige Chinoiserie "Ba-ta-clan" ist komplett aberwitzig, aber konsequent. Und somit auch wieder vollkommen logisch: In einem fernen Fantasiereich, das irgendwie chinesisch ist, herrscht König Fé-ni-han über 47 offenbar grantige Untertanen; in seinem Gefolge befinden sich der muntere Ke-ki-ka-ko und die schöne Fé-an-nich-ton. Zu dritt stellen sie irgendwann fest, dass sie alle Franzosen sind und sich nach dem Pariser Leben zurücksehnen, worauf sie dem Verschwörer Ko-ko-ri-ko den Thron überlassen und das Weite suchen.

Bevor er seine abendfüllenden Werke schrieb, verzauberte Offenbach die Pariser mit seinen durchgeknallten Kompaktscherzen - im Original dauert "Ba-ta-clan" gut eine Dreiviertelstunde. Das Stück kam so gut an, dass man bald ein Konzerthaus nach ihm benannte, das 150 Jahre später so traurig berühmt wurde, als im November 2015 islamistische Terroristen dort ein Massaker veranstalteten. Die Aufführung im Deutschen Theater nimmt darauf Bezug, Joanna Lissai (Fé-an-nich-ton) verliest den ergreifenden, öffentlichen Brief eines Journalisten, dessen Frau dort ermordet wurde. An anderer Stelle zitiert sie das "Vissi d'arte" von Puccinis Tosca, da ist die Aufführung klüger, als sie eigentlich angelegt ist.

Regisseur Frieder Kranz hat (zu) viel reingepackt, lässt die Darsteller Biografisches über Offenbach erzählen, macht aus Fé-ni-han Wedekinds Marquis von Keith, der, nachdem der den Feenpalast - also einen Vorläufer des Deutschen Theaters - in den Sand gesetzt hat, auf der Rutschbahn des Lebens in China landete. Es gibt Musical-Zitate (zum Beispiel "Cats"), Opern-Zitate (Gluck), Offenbach-Zitate (Barcarole), und Christoph Weinhart formt sie am Flügel, als arbeite er im Granitsteinbruch. Aber das Entscheidende sind allein die vier Musical-Studenten der Bayerischen Theaterakademie, die mit ihrem Können und dem Charme ihrer Jugend begeistern.

Erst treten sie auf, als wären sie Musikautomaten wie Offenbachs Olympia, dann funkeln Chris W. Young (Ke-ki-ka-ko) und Joanna Lissai, er ein stupender Stimmvirtuose, sie entfesselt und in dem kleinen Raum fabelhaft gut. Sie hat auch Oper gelernt, sie kann alles und borgt sich in einer aberwitzigen Vaudeville-Nummer die Beine Youngs für ein Zauberkunststückchen. Julian Schier kann toll steppen, und Lean Fargel (der König) ist ein wunderbarer Sängerdarsteller. Für alle Beteiligten ist der Abend ein Gewinn: Das Publikum freut sich, das Deutsche Theater hat eine Petitesse, die Theaterakademie eine weitere Spielstätte und die Darsteller dürfen brillieren.

Ba-ta-clan, 16., 17., 23., 24. März, Silbersaal des Deutschen Theaters