12. Juni 2018, 18:58 Uhr Sommerparty Fest und neue Freunde fürs Haus der Kunst

Der Freundeskreis des Hauses der Kunst lädt zum Sommerfest am Mittwoch, 11. Juli, 19 Uhr, auf die Terrasse des Hauses, zum Englischen Garten hin. Auch Nichtmitglieder sind willkommen, sie bezahlen etwas mehr Eintritt (125 statt 95 Euro). Der Preis ist stolz, doch das Programm ist es nicht minder, und das Haus kann in der Tat ein paar gute neue Freunde gebrauchen, die sich engagieren wollen. Die DJs Kill the Tills, Milen und Amédée legen auf. Gregor Hildebrandt reist zur Live-Performance "Die Eroski Show" (2017) an, bei der er Hunderte Dufttaschentücher und Standventilatoren einsetzt. Es gibt ein Barbeque und das Halbfinale der Weltmeisterschaft wird zugespielt. Anmeldung nötig unter mail@freunde-hausderkunst.de.