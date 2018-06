11. Juni 2018, 20:49 Uhr Slavs and Tatars Dschihad und Gin Tonic

Die Webarbeit "Alphabet Abdal" von Slavs and Tatars, 2015.

Schrift, Haltung, Heiterkeit: Das Kunstkollektiv Slavs and Tatars stellt in Dresden die Grundfrage nach der Ideologie in der Sprache.

Von Peter Richter

Dass die arabischen Schriftzeichen ausschauen wie Comicfiguren, dass sie auf dürren Beinchen über den Teppich watscheln wie Trickfilm-Enten: Das ist das eine. Das andere ist aber, dass sie das von links nach rechts tun, wo man doch vom Arabischen im Zweifel als einziges weiß, dass es von rechts nach links geschrieben wird. Und kann das sein, dass eine der Buchstaben-Enten dabei noch ein Kreuz hochhält, so als sei das ganze Schriftband eine katholische Prozession?

Sieht ganz so aus.

"Diese Teppicharbeit ...