31. Mai 2018, 18:36 Uhr Skulpturenausstellung Eisernes Echo auf barockes Welterbe

Die Skulptur "Stärker als der Tod" in der Kirche St. Stephan ist seit dem Bistumsjubiläum 2007 in Bamberg, nun ergänzt sie Rui Chafes' Ausstellung "Seelenschatten", die über die ganze Stadt verteilt ist.

Rui Chafes platziert Plastiken an prominenten wie versteckten Orten im öffentlichen Raum Bambergs

Von Katja Auer, Bamberg

Rui Chafes' liebstes Kunstwerk wird gerne übersehen, die Leute hasten daran vorbei zu den Marktständen in der Fußgängerzone, zu den Geschäften, es ist kein Ort zum Innehalten. Oben, an einem Fenster in der Hauptwachstraße, weht die Skulptur. Sie weht nicht wirklich, da sie aus Eisen ist, wie alle Werke des portugiesischen Künstlers, aber es hat den Anschein. "Flüstern" hat er den Vorhang genannt, der so leicht aussieht, als ob er vom Wind bewegt würde, aber mindestens 50 Kilogramm wiegt.

Warum er dieses Werk besonders mag? "Weil es niemand sieht", sagt Rui Chafes, der selbst den Eindruck macht, dass ihm zuviel Rummel um seine Person nicht behagt. Dem hat er nicht ganz entkommen können, seit die Ausstellung mit seinen Großplastiken in Bamberg eröffnet wurde, seit zwei Wochen sind 16 seiner Werke in der oberfränkischen Stadt zu sehen.

Direkt am Alten Rathaus, einem der meistfotografierten Motive der Stadt, stehen gleich zwei große Skulpturen, andere wollen vom Betrachter gefunden werden. Im Hain etwa, dem großen Stadtpark, schwingt sich ein Werk aus einem Baum herab wie ein riesiges Insekt. "Was erschreckt Dich so", lautet sein Titel.

1989 sei er zum ersten Mal in Bamberg gewesen, erzählt Chafes, mit dem Motorrad war er aus Portugal gekommen. "Ich wollte unbedingt die Figuren von Riemenschneider im Dom sehen", sagt er. Das habe sein Leben verändert. "Vielleicht auch mein Werk." Seitdem ist er mehrmals da gewesen, inzwischen fühle er sich zuhause in Bamberg, sagt er. Nun hat ihn Bernd Goldmann, der frühere Direktor des Künstlerhauses Villa Concordia, zurück nach Oberfranken geholt und mit ihm die Stadt nach passenden Standorten für seine Kunst durchforstet. Fündig wurden sie an den unterschiedlichsten Plätzen, an prominenten ebenso wie an versteckten.

Goldmann organisierte vor 20 Jahren die erste Großplastiken-Ausstellung in Bamberg, damals mit den voluminösen Figuren des kolumbianischen Künstlers Fernando Botero. Was gab es damals für Diskussionen in der Stadt, Entsetzen geradezu über die dicken Nackten, Goldmann erinnert sich heute mit einem Lächeln. Das sei gut so, sagt er, was tauge Kunst, wenn nicht darüber debattiert werde?

Mit der umstrittenen Botero-Ausstellung begründete Goldmann beinahe eine Tradition in der Stadt, Künstler wie Igor Mitoraj, Markus Lüpertz oder Jaume Plensa stellten inzwischen ihre moderne Kunst mitten im barocken Welterbe aus. Ein Kontrast, den viele Einheimische und Besucher inzwischen schätzen. Viele Werke blieben in der Stadt und bilden nun den Bamberger Skulpturenweg, gekauft mit der Unterstützung begeisterter Bürger.

Nun, zum 25. Jahrestag der Verleihung des Welterbe-Titels an die Bamberger Altstadt also Rui Chafes. "Seelenschatten" heißt die Ausstellung, doch trotz des düster klingenden Titels will Bernd Goldmann das Werk von Chafes nicht so verstanden wissen. Nachdenklich, das schon, etwas melancholisch vielleicht, aber nicht pessimistisch oder gar negativ.

Viele seiner Skulpturen sind schwarze Eisenkugeln, die mit geschwungenen Streben miteinander verbunden sind. Die Last und zugleich die Leichtigkeit des Seins sollen die Kugeln symbolisieren. "Kugeln sind ein Zeichen von Bewegung und verkörpern für mich auf ideale Weise die Idee von Immaterialität", sagt Chafes. Seine Skulpturen nehmen scheinbar die Formen des Barock wieder auf und fügen sich so besonders gut in die Stadt, die nie zerstört wurde. "Der Genius Loci Bambergs findet gewissermaßen ein dunkles Echo in manchen dieser Werke des Künstlers", sagte der Kunsthistoriker und frühere Leiter der Sammlung Brandhorst, Armin Zweite, bei der Eröffnung der Ausstellung.

Manche Werke stehen auf eigens installierten Podesten, andere schwingen sich über Balkone, von Bäumen oder hängen an Fassaden. Die Skulptur "Stärker als der Tod" ist in der Kirche St. Stephan zu sehen, sie ist schon länger in der Stadt und fügt sich nun in die Ausstellung. Die Werke tragen literarische Titel, da Chafes nicht nur Bildhauer ist, sondern auch mit Worten arbeitet. So übersetzte er etwa die Gedichte von Novalis ins Portugiesische.

Chafes wurde 1966 in Lissabon geboren, studierte dort Bildhauerei und ging schließlich für zwei Jahre an die Kunstakademie nach Düsseldorf. 1995 repräsentierte er sein Land auf der Biennale in Venedig, es folgten internationale Ausstellungen und zahlreiche Preise.

Die Werke von Rui Chafes sind noch bis zum 31. August in Bamberg zu sehen, ein Flyer weist den Weg zu den Skultpuren.