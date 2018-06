4. Juni 2018, 18:54 Uhr Show Schillernde Grauzone

Sven Ratzke brilliert zwischen Kabarett und Cabaret, Text und Musik, Mann und Frau. In München stellt er nun sein neues Programm vor

Von Oliver Hochkeppel

Er ist ein Mann der Grauzonen, der deutsch-niederländische Entertainer Sven Ratzke. Zwischen Kabarett und Cabaret, zwischen Hochkultur und Underground, zwischen Text und Musik, zwischen Mann und Frau. Dementsprechend hat er mit ähnlich gepolten Stars und Ensembles wie Hildegard Knef, Nina Hagen, Romy Haag, den Tiger Lillies oder dem Metropole Orkest gearbeitet, die Hauptrollen in "verruchten" Musicals wie der Neuinterpretation der "Dreigroschenoper" in Amsterdam oder in "Hedwig and the Angry Inch" gespielt und in seinen eigenen Shows ein androgynes, aber wuchtiges Diven-Image kreiert. Am erfolgreichsten ist das logischerweise auf Festivals und in den Metropolen. Von Amsterdam bis Sydney liegen sie ihm mittlerweile zu Füßen. In New York, der einen Wahlheimat, tritt er seit 2011 regelmäßig in "Joe's Pub at the Public Theatre" auf, in Berlin, seiner anderen, feiern inzwischen alle seine Programme ihre Premieren.

Das Münchner Publikum verhält sich da vergleichsweise reserviert, und doch liebt Ratzke die Stadt, seit er zu Beginn seiner Karriere bei Tollwood (wohin er jüngst zurückkehrte, um die Silvester-Gala zu bestreiten) und dann auch am Volkstheater Auftritte hatte. Nicht zuletzt wegen des Lustspielhauses und der Lach- und Schießgesellschaft, wo er zurückgeliebt wird. So versucht es der 41-Jährige, der anderswo locker große Säle füllt, auch immer wieder im intimen Schwabinger Ambiente mit seiner einzigartigen Mischung aus modernem Vaudeville-Cabaret, das stets mit Geschichten den Bogen schlägt zwischen Chanson, Pop, Jazz und Burlesque.

Zuletzt war Ratzke im Februar mit "Starman" hier, seinem preisgekrönten David-Bowie-Programm, das er immer noch spielt - neben zwei neuen anderen. Das eine, "Homme Fatal", dreht die Geschlechterrollen bei den ins Unglück Stürzenden um und ist gerade als CD erschienen. Das andere, "For One Night Only", das er als München-Premiere in die Lach- und Schießgesellschaft bringt, ist ein noch bunterer Strauß ausgewählter Songperlen. Von seinen Favoriten Bowie, Brecht oder Brel bis zu von Größen wie Rufus Wainwright oder Fay Lovsky eigens für ihn geschriebenen Stücken. Die wird er mit seinem Pianisten und Arrangeur Christian Papst wieder hemmungslos direkt, mit entwaffnender Präsenz und grandioser Stimmgewalt durchleben.

Sven Ratzke, Dienstag und Mittwoch, 5. und 6. Juni, jeweils 20 Uhr, Lach- und Schießgesellschaft, Ursulastraße 9