Die Reaktionen auf den Skandal um Harvey Weinstein zeigen, wie scheinheilig Hollywood mit Sexismus umgeht.

Von Jürgen Schmieder , Los Angeles

Zum Beispiel Meryl Streep, Golden Globes 2012, gerade als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. "Das ist mir so unangenehm", sagt sie: "In einem Jahr, in dem es so viele tolle Leistungen von Frauen gegeben hat." Sie wirkt verblüfft, aber mal ehrlich: Streep ist die beste Schauspielerin der Welt, die kann auch Verblüffung. Sie lobt Kolleginnen und freut sich über die vielen anspruchsvollen Rollen für Frauen in diesem Jahr, Gleichberechtigung ist gerade ein bedeutendes Thema. Dann sagt sie: "Ich möchte noch Gott danken, also Harvey Weinstein." Gelächter im Saal.

Weinstein war in Hollywood: ein Gott. Er hat Stars erschaffen und sie ins Paradies geführt. "Der Bestrafer aus dem Alten Testament", fügt Streep hinzu. Dieser Gott ist bekanntlich zornig und rachsüchtig, bei Ungehorsam hetzt er einem Plagen auf den Hals. Weinstein hat Karrieren zerstört und Leute in die Hölle geschickt. Jeder hat das gewusst.

Weil das Gutmenschentum hier so ausgeprägt ist, fällt die Heuchelei noch stärker auf

In den Kommentaren aber, mit denen Hollywood auf die Enthüllungen rund um Weinstein und auf seinen tiefen Fall reagiert, geht es meist nur sehr kurz darum, dass der Mann junge Schauspielerinnen vergewaltigt, genötigt und sexuell belästigt haben soll. Das Statement von Streep etwa ist 165 Wörter lang, 99 davon sind ein Freispruch von Streep für Streep. Da steht etwa: "Nicht jeder wusste Bescheid." Und: "Ich wusste nichts von den finanziellen Einigungen mit Schauspielerinnen." Und: "Ich wusste nichts von den Treffen in seinem Hotelzimmer, seinem Badezimmer, oder anderen unangebrachten und erzwungenen Handlungen."

Sie geben sich fortschrittlich, kosmopolitisch und liberal in Hollywood, sie setzen sich für Vielfalt und Gleichberechtigung und Umweltschutz ein oder schimpfen auf Chauvinisten wie Donald Trump, den Pussygrabber-in-Chief. Die Reaktionen auf den Skandal um Weinstein zeigen aber auch, was für ein heuchlerisches Dorf dieses Hollywood sein kann. Weil das Gutmenschentum hier so ausgeprägt ist, fällt die Heuchelei noch stärker auf. Sie sind gegen Rassismus und vergeben die wichtigsten Preise dennoch häufig an hellhäutige Schauspieler. Sie kämpfen für Gleichberechtigung und bezahlen Frauen noch immer meist weniger als Männern. Sie wettern gegen Sexismus und wollen nun von alledem, was Weinstein so getrieben haben soll, nichts gewusst haben.

Der Drehbuchautor Scott Rosenberg wurde in den frühen Neunzigerjahren Teil der Weinstein-Clique, Harvey und sein Bruder Bob glaubten an ihn, förderten ihn, nahmen ihn mit auf die begehrtesten Partys und produzierten seine ersten Kinofilme, "Things to Do in Denver When You're Dead" und "Beautiful Girls". Nun schreibt Rosenberg auf seiner Facebook-Seite, schon damals habe er Weinsteins Gier, seine Getriebenheit, seine Belästigungen und seine Rachsucht hautnah mitbekommen - und nichts dagegen unternommen.

Aber eben nicht nur er: "Everybody-fucking-knew." Jeder hat es verdammt noch mal gewusst, wenn auch vielleicht nicht in der ganzen Tiefe der Abgründe, die sich jetzt auftun. "Wir haben die Eier dieser goldenen Gans wirklich, wirklich, wirklich, wirklich genossen, also waren wir bereit, über alles andere hinwegzusehen", schreibt Rosenberg: "Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts getan. Harvey war stets wunderbar zu mir. Also habe ich die Belohnungen genommen und die Schnauze gehalten."

Everybody-fucking-knew. Wer jedoch die Augen schließt und sich die Ohren zuhält, der darf nachher behaupten, dass er nichts gesehen oder gehört hat. Jeder in Hollywood kennt noch viel mehr Geschichten, von denen viele nicht öffentlich bekannt sind. Everybody fucking knows.

Drei Beobachtungen: Die "Besetzungscouch" ist kein Relikt aus einer längst vergangenen Zeit, es gibt sie noch immer. Es heißt jedoch nur selten: "Guck mal, dieses Schwein missbraucht seine Macht und geht mit jungen Frauen ins Bett." Sondern: "Schau dir diese Schlampe an. Die hat die Rolle nur bekommen, weil sie mit dem Produzenten gevögelt hat."