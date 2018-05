29. Mai 2018, 09:39 Uhr Schlagerstar Schlagersänger Jürgen Marcus ist tot

Der Schlagersänger wurde 1972 mit dem Lied "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben" bekannt.

2008 veröffentlichte er sein letztes Album mit dem Titel "Für immer".

Marcus ist bereits Mitte Mai gestorben, wie sein Management an diesem Dienstag mitteilte.

Der Schlagersänger Jürgen Marcus ist tot. Er starb Mitte Mai im Alter von 69 Jahren in München, wie sein Management jetzt mitteilte.

Marcus hatte im Jahr 1972 mit dem Lied "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben" seinen Durchbruch. Zwei Jahre zuvor hatte er seine Zusammenarbeit mit dem Komponisten und Produzenten Jack White begonnen, der den Titel für ihn schrieb. Das Lied stand 15 Wochen in den deutschen Top Ten und entwickelte sich über die Jahrzehnte zu einem der meistgesungenen deutschen Schlager.

Mit dem Titel "... und davon stirbt man nicht" und der nachfolgenden LP "Jürgen Marcus" versuchte Marcus 1978 einen Imagewandel hin zu einem reiferen künstlerischen Ausdruck, der ein breiteres Publikum als das zuvor in erster Linie angesprochene Teenagerpublikum erreichen sollte. Mit wechselnden Produzenten veröffentlichte Marcus bis in die Achtzigerjahre mehr an Chansons orientierte Stücke oder gecoverte Songs, zum Beispiel 1982 das Album "Ich will dich so, wie du bist". Der kommerzielle Erfolg blieb aber bescheiden, auch 1988 beim Versuch, mit englischen Titeln ein Comeback zu schaffen.

Durch die Schlager-Revivals in den Neunzigerjahren wurde auch Marcus Debüt-Hit "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben", unter anderen gesungen von Dieter Thomas Kuhn, neu entdeckt und etablierte sich im Repertoire der Party- und Stimmungshits auch jüngerer Generationen.

Jürgen Marcus machte 1991 seine Homosexualität öffentlich. Seit 1995 wurde sein Manager Nikolaus Fischer als sein Lebenspartner genannt.