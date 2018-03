12. März 2018, 18:55 Uhr Schauspiel "Das Theater lebt von Persönlichkeiten"

Anette Spola und Lorenz Seib organisieren das inklusive Festival "Grenzgänger" - und wollen wachsen

Von Christiane Lutz

Als Anette Spola anfing, inklusives Theater zu machen, da hat noch kein Mensch den Begriff inklusiv benutzt. Anette Spola wollte und will einfach Theater machen - mit Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Begrifflichkeiten waren und sind ihr herzlich egal. Am Tams in Schwabing, das Spola leitet und wo sie Regie führt, arbeitet sie seit Jahren so. Irgendwann meinte sie: "Man könnte doch andere Gruppen einladen, die das auch so machen." Damals dachte sie an das inklusive Theater "Rambazamba" und das "Theater Thikwa" in Berlin. Also lud sie diese ein. Das war vor acht Jahren und hieß "Grenzgänger - Theatertage". Es funktionierte so gut, dass es im nächsten Jahr "Grenzgänger integratives Festival" hieß und nun, von diesem Mittwoch an, die neunte Ausgabe stattfindet. Inzwischen heißt es "Grenzgänger - inklusives Theaterfestival." Acht inklusive Theaterproduktionen und eine Kunstausstellung werden zu sehen sein, die meisten am Tams, zwei an den Kammerspielen und zwei im Hoch X. Diesmal sind auch zwei Produktionen aus Italien und eine aus Südafrika dabei.

Anette Spola sitzt mit Lorenz Seib im Büro des Tams. Mit ihm zusammen leitet sie das Festival seit fünf Jahren. Auch am Tams führt er meist Regie, er ist so etwas wie der zweite künstlerische Leiter des kleinen Theaters. Spola ist mehr als 80 Jahre alt, genauer möchte sie das nicht sagen. Die Zuschauer, erinnert sich Spola, seien eigentlich nicht zögerlich gewesen. "Die, die am Anfang kamen, die kannten ja unsere Art, Theater zu machen. Wir entwickeln und erfinden immer schon eigene Stücke, Autorenprojekte." Die Akzeptanz lag sicher auch an der inklusiven Gruppe "Theater Apropos", die Spola vor zwölf Jahren gründete und mit dem sie viele Stücke auf die Bühne brachte. Ursprünglich eine Gruppe bestehend aus Psychiatrie-Erfahrenen und Ärzten. Etwas schwerer habe sich hingegen die Presse getan. "Es war nicht leicht, die davon zu überzeugen, dass spannende Sachen beim Grenzgänger dabei sind", sagt Spola. "Es seien ja alles Laien, hieß es. Das fand ich spröde." Man kann es sich als Zuschauer selbst kompliziert machen: Da lernt man von klein auf, Menschen mit Behinderung nicht anzuschauen. Und nun sind diese Menschen plötzlich Schauspieler im Theater, die anzuschauen - auch das hat man gelernt - total okay, ja sogar gewünscht ist. Schwierig aber auch.

In den acht Jahren "Grenzgänger" konnte man sich ein derlei vertracktes Gedankenspiel schön abtrainieren, indem man einfach zuschaute. Und wer schaut, kann jede Menge spannender Künstler entdecken. Fragen wie "Was hat wer?" - die verschwinden schnell. "Diese Menschen werden in unserer Gesellschaft so oft an den Rand gedrängt und geparkt in sozialen Einrichtungen - die natürlich total wichtige Arbeit leisten. Aber es passiert dennoch, dass diese Menschen in unserem sozialen Alltag nicht vorkommen. Und dann sind sie plötzlich da. Geballt. Mit der Aufforderung: Schaut uns an!", sagt Lorenz Seib. "An diesen Persönlichkeiten kommst du einfach nicht vorbei. Und das Theater lebt doch von Persönlichkeiten." Alle großen inklusiven Gruppen waren beim "Grenzgänger" zu Gast. Das "Theater Hora" aus der Schweiz, die schon genannten Theater "Thikwa" und "Rambazamba", dieses Jahr ist auch das Theater "Die Tonne" aus Reutlingen wieder dabei.

Die Geschichte des Festivals ist auch die Geschichte der Verschiebung von Aufmerksamkeiten und der Veränderung von Begrifflichkeiten. "Der Begriff inklusiv ist inzwischen sehr populär geworden, die Wahrnehmung dafür total anders", sagt Seib. Jede Stadt hat inzwischen Inklusions-Beauftragte, der Begriff ist einigermaßen schick geworden. Allerdings ohne, dass in Städten wie München die Inklusion, also das Recht jedes Menschen, überall dabei zu sein, schon erreicht wäre. Das künstlerische inklusive München immerhin, das hat sich verändert. Festivals wie das "Grenzgänger" tragen zu größerer Selbstverständlichkeit bei, aber auch die Arbeit der inklusiven Gruppen wie das "Turbowerk", "Theater Apropos" oder die vor drei Jahren gegründete "Freie Bühne München." Die "FBM" unter der Leitung von Angelica Fell arbeitet mit Menschen mit Downsyndrom und hat in den Jahren sechs Produktionen realisieren können - auf immer anderen Bühnen. Mal in der Black Box im Gasteig, mal im Kleinen Theater Haar. Inzwischen, sagt Angelica Fell, müsse sie nicht mehr jedes Mal erklären, wer sie seien und was sie täten. Auch das Publikum sei inzwischen gemischter. Will sagen: Es seien auch Menschen im Publikum, die keinen der Künstler kennen. Normale Zuschauer eben.

Das inklusive Theater aus der pädagogischen Nische und den Gemeindezentren rausholen - das ist weiterhin ein Wunsch. Deshalb ist für Spola und Seib die Zusammenarbeit mit dem Hoch X und den Kammerspielen auch sehr wichtig. "Auch wenn die Leute nicht in die Vorstellungen gehen, sehen sie trotzdem, dass wir auf dem Spielplan der Kammerspiele stehen", sagt Seib. "Dadurch werden wir sichtbarer. Die Wahrnehmung verändert sich."

Dass Spola und Seib selbst an der Inklusion scheiterten, auch das mussten sie schon erleben. Das Tams ist ein winziges, altes Theater, nicht unbedingt rollstuhlfreundlich. Die Künstler müssen für ihren Besuch irgendwo einquartiert werden - jedoch gibt es nicht genug barrierefreie Hotels oder Restaurants, in denen sich große Gruppen aufhalten können. Aber für die technischen Dinge finde man immer eine Lösung. Und nächstes Jahr, zur zehnten Ausgabe, "da sind wir noch größer aufgestellt", sagt Seib.

9. Inklusives Theaterfestival Grenzgänger, Mitwoch, 14., bis Freitag, 23. März, verschiedene Spielorte, Programm unter grenzgaenger-theater.com