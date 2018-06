1. Juni 2018, 19:02 Uhr Rock Frisch gehalten

Lenny Kravitz beginnt seine Europatournee mit zeitlosen Songs in München

Von Egbert Tholl

Es gibt etwas Neues: Das erste Lied, das Lenny Kravitz mit seiner Band um den fabelhaften Gitarristen Craig Ross spielt, stammt aus dem Album "Raise Vibration", das im September erscheinen wird. Das Lied heißt "We Can Get It All Together", und falls es mit der Veröffentlichung doch nicht klappen sollte, muss niemand weinen - der Song taugt nichts. Aber es kommt darin ein ausgedehntes Saxofonsolo vor, das einen gleich retromäßig einnordet, Achtzigerjahre und so. Kravitz spielt noch zwei weitere Lieder von der kommenden Platte, eines heißt "Low", und mit dem Titel ist alles gesagt, auch wenn darin ein Michael-Jackson-Sample auftaucht, das andere ist "It's Enough", eine achtminütige Entrüstung, die ihre ganze Kraft allerdings vor allem im Video entfaltet - eine profunde Bildersammlung aller Katastrophen, Kriege, Anschläge, Verwüstungen, Vernichtungen, Verheerungen der letzten 20 Jahre weltweit. Im Konzert gibt es das Video nicht - und der Song bleibt brav.

Aber ansonsten ist es ein prächtiges Konzert. Im Kern hätte es genau so vor 20 Jahren stattfinden können. Na und? Das Fabelhafte daran ist die herrliche Unmittelbarkeit. Kravitz nimmt den ganzen Auftritt sehr ernst, probte am Tag zuvor in München. Vermutlich hat er lange über die Zusammenstellung der Lieder gegrübelt, es fehlt nur "Cab Driver", sonst ist alles da, was er an tollen Liedern herausgebracht hat. Die Mischung ist perfekt, die Übergänge sind sensationell, und nach drei, vier Liedern passt auch der Sound. Nur das Publikum bleibt lahm, die Olympiahalle ist, obwohl ohnehin bereits verkleinert, nicht gerade überfüllt. Kravitz' beste Platten sind nun einmal seine ersten drei, da kommt dann das potenzielle Publikum ein wenig in die Jahre. Aber die Musik nicht. Die bleibt alterslos (wie er selbst), ist so frisch wie bei ihrer Entstehung.

Natürlich wiederholen sich Eigenarten, wird "Let Love Rule" zur kaum endenden Hymne, bei der Kravitz vom Publikum die finale Begeisterung einfordert. Am Ende: "Are You Gonna Go My Way", alles in Ordnung nach mehr als zwei Stunden. Kravitz braucht kein Brimborium für seine Musik, er braucht eine tolle Band inklusive Bläserterzett, die auch ihren rein instrumentalen Funk-Teil bekommt. Überhaupt bewegt er sich als Musiker unter Kollegen, ist nur so viel Star, wie es halt sein muss für Rock'n'Roll. Das ist allerbeste, grundsympathische Unterhaltung.