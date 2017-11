16. November 2017, 18:08 Uhr Rekordpreis für angeblichen Leonardo Große Kunst? Nein, großes Geld









Feedback

Mit einem Endpreis von 450,3 Millionen Dollar ist "Salvator Mundi" das teuerste Kunstwerk aller Zeiten. Aber die Zweifel, ob es wirklich von Leonardo da Vinci ist, sind fundiert und durchaus berechtigt.

Von Kia Vahland

Was hätte Leonardo da Vinci nur mit dieser Szene gemacht. Wie sie da stehen, dicht gedrängt, schwarz gekleidet, hinter der braun vertäfelten Brüstung. Den Telefonhörer am Ohr, kein Zucken, kein Lächeln im Pokerface. Mitarbeiter des Auktionshauses Christie's, die telefonisch verbunden sind mit den Bietern um das teuerste je auf einer Auktion gehandelte Werk der Welt.

Die Regungen der Seele sollen sich in den Bewegungen des Körpers und im Minenspiel ausdrücken, davon war Leonardo überzeugt, nach dieser Prämisse malte er seine Figuren. Vorne im fensterlosen Saal des Auktionshauses Christie's in New York regt sich kaum etwas. Beinahe unmerklich verständigen die Telefonierer sich mit dem Auktionator vorne am Pult, ein Zucken, ein Wink, ein Augenkontakt und angedeutetes Nicken genügen ihnen.

Zur Auktion steht die vermeintlich größte Trophäe der Welt. Der "Salvator Mundi", eine Christusfigur, angeblich von Leonardo da Vinci höchstpersönlich um 1500 gemalt. Es ist angeblich der erste neu entdeckte Leonardo-Werk seit 1909, die große Nummer 16, an die niemand mehr ernsthaft geglaubt hat. Das 16. eigenhändige Werk nach den rund 15 mehrheitlich anerkannten des einflussreichsten Meisters der Kunstgeschichte.

353 Millionen Dollar. 355 Millionen, dann sind es plötzlich 370 Millionen. Jetzt lacht der Auktionator, Christie's-Chef Jussi Pylkkänen, kurz auf. Geht mehr? Ja. Und zwar in noch einem verdächtig hohen Sprung, 30 Millionen Dollar mehr in einem einzigen Gebot: Jetzt sind es 400 Millionen. Mit allen Gebühren liegt der Preis schließlich bei 450,3 Millionen Dollar (rund 382 Millionen Euro). Fünf Personen oder Personengruppen beteiligten sich anfangs an dem 20-minütigen Gefecht. Am Ende waren es nur noch zwei.

Nie zuvor erzielte ein einziges Gemälde auf einer öffentlichen Auktion einen so hohen Preis. Wer der Käufer ist, weiß das Auktionshaus, verrät es aber nicht. Dem neuen Besitzer kann der enorme Preis nur recht sein. Für ihn, der es sich leisten kann, wäre es eine Schande gewesen, hätte er oder sie das Werk für den Mindesteinsatz von 100 Millionen Dollar mitnehmen können. Nicht ums Schnäppchenmachen geht es bei diesem Spiel, sondern ums Prassen. Denn was teuer ist, das muss gut sein. Und echt. Ein originales, ein großes Werk des Meisters der Meister. Das kriegt man nicht für 80 oder 100 Millionen. Das kriegt man nur für einen Irrsinnspreis, der zweierlei beweist: Der Käufer kann es sich leisten, weil er oder sie reicher ist als alle anderen. Und: Das Bild ist wirklich das, als das es in einer stupenden Werbekampagne des Auktionshauses angekündigt worden ist. Eine männliche Mona Lisa. Der Heiland quasi persönlich. Der Werbefilm von Christie's zeigte nicht das Werk selbst, sondern die staunenden, ehrfürchtigen Besucher, die im Dunklen ihre Augen aufreißen. Wie in einer Kirche um 1500. Segne uns, große Kunst, nein, großes Geld.

Zumindest die Bewunderung hätte Leonardo vielleicht ein wenig gerührt. Eindruck machen, über Jahrhunderte hinweg, das wollte er. Eine tief emotionale Bindung schaffen, das Publikum im Innersten berühren. Deswegen schuf er die sogenannte Mona Lisa, heute im Louvre, die den Betrachter immer anschaut, seine Bewegung vor dem Bild zu verfolgen scheint. Die lächelt, aber nur ein bisschen. Hinter ihr, in der Berglandschaft, öffnet sich der Blick auf den Makrokosmos, das große Ganze. Es entspricht dem Mikrokosmos der Frau, die wie Gottvater auch Leben schenken kann und uns mit ihrem Blick, ihrer Zuwendung so nahe kommt wie kaum eine andere gemalte Gestalt.

All das hat der Salvator Mundi nicht. Er ist erstaunlich plan für eine Figur gerade jenes Meisters, dem es doch wie keinem anderen um die synchronen Regungen des Körpers und der Seele geht. Wo genau ist hier das große Konzept, was ist das Göttliche an diesem streng blickenden Mann? Welche Beziehung baut er zu seinen Betrachtern auf, die er segnen will, was lehrt er sie, wie erreicht er sie über das Übliche hinaus?

Nur eine Partie an diesem Gemälde ist erstaunlich: die Kristallkugel, in der sich das Licht bricht. Die Hand Christi schimmert durch, der Maler hat sich Gedanken gemacht über das Licht, die Perspektive. So viel physikalisches Bewusstsein allerdings hatten auch Leonardos Schüler schnell von ihrem Forschermeister gelernt. Die Kugel spricht noch nicht gegen die etwa von dem Leipziger Kunsthistoriker Frank Zöllner formulierte These, wonach das Bild aus der Werkstatt stammt, deutlich nach 1500 gemalt, und zwar inspiriert, aber eben sicher nicht komplett ausgeführt vom Meister (Taschen-Verlag, 2015).

Andere, wie Michael Daley von Art Watch UK, gehen noch weiter und fragen, welchen Zusammenhang zu Leonardos Leben und Wirken es denn überhaupt gebe in diesem Werk, das immerhin den Segen mehrerer renommierter Leonardo-Forscher hat? Da Vinci zeichnete nur zwei Gewandstudien, die sich mit dem Motiv eher vage in Verbindung bringen lassen. Eine komplette Vorzeichnung oder auch nur eine Detailzeichnung der Kugel ist von seiner Hand nicht überliefert. Vielleicht kursierten die Gewandstudien in seiner Werkstatt oder anderswo. Sie allein belegen nicht, dass er auch eigenhändig ein komplettes Salvator-Mundi-Gemälde schuf.