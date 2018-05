31. Mai 2018, 18:56 Uhr Populismus in Italien Die Entfremdung

Rechte und linke Populisten erobern Italien. Sie schüren Hass auf Brüssel und insbesondere auf Deutschland. Wie konnte es dazu kommen? Ein Gastbeitrag von Angelo Bolaffi, Philosoph und Politikwissenschaftler.

Das europäische Projekt hat man häufig die genialste politische Erfindung des zwanzigsten Jahrhunderts genannt. Jetzt ist es durch die Sezessionsbewegung eines nach Souveränität strebenden Populismus bedroht. Die "Musik des Nationalismus" (Emmanuel Macron), die zu Beginn lediglich von den Ländern an der Peripherie der Europäischen Union intoniert wurde, ist zum neuen Volkslied geworden. In Italien, in einem Krisenszenario, das an die späte Weimarer Republik erinnert, begleitet es den Marsch der rot-braunen populistischen Allianz zwischen Lega und der Bewegung Cinque Stelle an ...