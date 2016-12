26. Dezember 2016, 08:22 Uhr Popmusik Sänger George Michael ist tot









Der ehemalige Wham!-Sänger und erfolgreiche Solokünstler George Michael ist im Alter von 53 Jahren gestorben.

Er sei "friedlich zu Hause entschlafen", teilte sein Sprecher mit.

Die Polizei erklärte laut BBC, dass am frühen Sonntagnachmittag ein Krankenwagen auf sein Landanwesen in Oxfordshire, westlich von London, gerufen worden sei. Die Todesursache sei nicht geklärt, es gebe aber keine Hinweise darauf, dass verdächtige Umstände vorlägen.

Michael, der als Georgios Kyriacos Panayiotou im Norden Londons zur Welt kam und aus einer griechischen Familie stammt, verkaufte im Laufe seiner vier Jahrzehnte langen Karriere mehr als 100 Millionen Alben. Mit seinem Schulfreund Andrew Ridgeley gründete er das Duo Wham!. Es wurde durch Songs wie "Last Christmas", "Wake Me Up Before You Go-Go" und "Freedom" weltberühmt. Als Solokünstler feierte Michael mit Alben wie "Faith" und "Listen Without Prejudice Vol. 1" große Erfolge.

In den Neunzigern erlebte Michael viele persönliche Schicksalsschläge. Vor allem der Tod seiner Mutter und seines Lebensgefährten stürzten ihn in tiefe Krisen, wie er in Interviews erzählte. Nach dem frühen Tod seines Lebensgefährten verfiel der Sänger in Depressionen und begann, Drogen zu nehmen. Er haderte lange damit, seine Homosexualität verstecken zu müssen, die dann nach einer Festnahme in den USA publik wurde.

Anfang des Monats war erst bekannt geworden, dass Michael gemeinsam mit seinem Produzenten und Songwriter Naughty Boy an einem neuen Album arbeitete.

In einem Statement des Managements hieß es: "Mit großer Traurigkeit können wir bestätigen, dass unser geliebter Sohn, Bruder und Freund George friedlich zu Hause über die Weihnachtstage verstorben ist." Die Familie wolle zu diesem Zeitpunkt keine weitere Angabe zur Todesursache machen und habe gebeten, auf die Privatsphäre Rücksicht zu nehmen.