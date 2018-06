15. Juni 2018, 18:56 Uhr Party Von der Manege zum Dancefloor

Das Wannda-Open-Air in Freimann kombiniert DJ-Party mit Performance-Kunst, Installationen, Malerei, Workshops und Zirkusatmosphäre

Von Stefan Sommer

Der Zirkus ist die älteste Form der Zwischennutzung. Die Artisten, Feuerschlucker, Tierdompteure, Jongleure, Clowns, Seiltänzer und Gaukler reisen seit Jahrhunderten durch die Lande. Der Kulturverein Wannda hat sich für seine Veranstaltungen in München eine ähnliche Taktik zurechtgelegt. Um den öffentlichen Raum in der Großstadt bespielen zu können, zieht das Kollektiv mit seiner Entourage an Künstlern seit seiner Gründung 2013 von Zwischennutzung zu Zwischennutzung.

Wie die Zirkusfamilien ist das Team stets in Bewegung und auf der Suche nach noch unerschlossenen Räumen in der Stadt. Die wenigen freien Flächen Münchens verwandeln sie so für kurze Zeit in eine Zeltstadt - um vielleicht schon am nächsten Tag wieder spurlos verschwunden zu sein. Nach einer Residenz im Viehhof im vergangen Jahr, zogen sie im Mai 2018 weiter zum Leonrodplatz. Nachdem ihr Kulturfestival vor wenigen Wochen dort stattfand, geht es an diesem Samstag nun für das "Wannda Circus Open Air 2018" ins Sommerquartier nach Freimann.

"Es ist sehr schwer, nahezu unmöglich, noch Flächen zu finden, die für eine Nutzung wie die unsrige freigegeben werden", weiß Vereins-Gründungsmitglied Julian Hahn. "Aber: Freimann hat städtische Grünflächen. Diese wurden uns vom Kulturreferat vorgeschlagen, und wir sind äußerst dankbar für dieses grüne Kleinod in der Natur." Denn Wannda brauchen für ihr Freiluft-Rambazamba eine Menge Platz: Der Verein plant für das Open-Air in Freimann ein vielfältiges Programm aus Akrobatikshows, Malerei, Workshops, Performance-Kunst, Installationen, renommierten DJs - den "Dompteuren der Manege" - und experimenteller Live-Musik.

Im Line-up sind die Berliner Ausnahme-DJs Mimi Love, Commander Love und der Fusion-Veteran Heimlich Knüller. Er ist Mitbegründer des Bachstelzen-Kollektivs, das seit Jahren eine Bühne der Fusion kuratiert und fester Resident-DJ in Berliner Clubs wie dem Kater Blau und dem Sisyphos. Seit etwa 20 Jahren steht er hinter den Plattentellern. Wie kaum ein anderer hat er den Aufstieg Berlins zur Technohauptstadt miterlebt und mitgeprägt. Er war dabei, als die Bar 25 in Friedrichshain entstand und war dabei, als mit ihrer Schließung 2010 eine Ära zu Ende ging. Seine Sets strotzen vor Überraschungen und einem unglaublichen musikhistorischen Wissen. Von Bummeltechno bis Marvin Gaye ist eigentlich nichts auszuschließen. Unterstützung bekommen die Hauptstadtgrößen von den Münchnern Tiefgeist, Chewi Nation und 959er - alte Bekannte der Wannda-Zirkusfestivitäten.

Wannda Circus Open Air Freimann, DJs: Heimlich Knüller, Mimi Love, Commander Love, Sa, 16. Juni, 12 Uhr, Völckerstraße 5, Freimann