21. März 2018, 20:54 Uhr Otto-Wagner-Ausstellung in Wien Der Mann mit der Sonnenblume

"Etwas Unpraktisches kann nicht schön sein", schrieb der Architekt Otto Wagner und erfand den "Nutzstil". Eine Wiener Schau zum 100. Todestag zeigt, wie er lange vor Gropius und Corbusier die Moderne begründete.

Von Laura Weissmüller

Jeder Stadt hat ihre Zeichen. In Berlin ist es der schlanke Fernsehturm mit der Kugel, in München das geschwungene Zeltdach des Olympiastadions. In Wien aber könnte es ein Eisengitter mit einem Sonnenblumenornament sein. Ehemals strahlend weiß lackiert, heute moosgrün, säumt es die zentralen U-Bahnlinien, die hier oft oberirdisch verlaufen, und ist zum formvollendeten Symbol für die Donaumetropole geworden, vor allem für den Stellenwert, den die Kunst hier offenbar hat. Denn was muss das nur für eine feingeistige Stadt sein, die ...