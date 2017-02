27. Februar 2017, 18:22 Uhr Oscar-Verleihung Zweite peinliche Verwechslung









Feedback

Anzeige

Nicht nur die Briefumschläge in der Kategorie "Bester Film" werden vertauscht. Auch bei einem Foto bringt die Akademie etwas durcheinander - ausgerechnet in der Bildershow für die Verstorbenen.

Schlimmer kann es nicht kommen. Das dachten wohl die meisten Zuschauer nach der missglückten Vergabe des Oscars in der Kategorie "Bester Film". Und erst Recht mag dies die Crew des Filmes "La La Land" gedacht haben, die sich einige Sekunden freute, ehe der richtige Briefumschlag mit dem richtigen Gewinner "Moonlight" geöffnet wurde. Doch eine Panne kommt selten allein - die Akademie hat sich ein zweites Mal blamiert: Das Foto einer - noch lebenden - australischen Produzentin wurde während eines Gedenkvideos für die Verstorbenen der Filmindustrie gezeigt.

Es ist üblich, dass die Akademie während der Show verstorbene Personen aus der Filmwelt in einem Video ehrt, im sogenannten "In Memoriam segment". Dazu werden Bilder, Namen und die Funktion der Verstorbenen gezeigt. In diesem Jahr mit dabei Janet Patterson, Kostümdesignerin, die im Oktober 2016 verstorben war. Das Foto, das zu sehen war, zeigt allerdings die australische Produzentin Jan Chapman, die daraufhin mitteilte: "Ich lebe, mir geht es gut und ich arbeite als Produzentin."

"Ich war am Boden zerstört darüber, dass mein Foto anstelle des Fotos meiner Freundin und langjährigen Mitarbeiterin Janet Patterson gezeigt wurde", teilte Chapman dem Magazin Variety mit. "Ich hatte ihre Agentur dazu gedrängt, jedes Foto zu prüfen, das verwendet werden könnte." Janet sei eine wunderschöne Frau und viermal für einen Oscar nominiert gewesen, es sei enttäuschend, dass der Fehler nicht bemerkt wurde.

Patterson und Chapman hatten unter anderem bei dem Film "Das Piano" von 1993, der drei Oscars gewonnen hatte, zusammengearbeitet. Die Kostümbildnerin war am 21. Oktober vergangenen Jahres im Alter von 60 Jahren in Australien gestorben.