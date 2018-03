4. März 2018, 17:51 Uhr Oscar-Nominierungen 2018 Wie sich "Me Too" auf die Oscars auswirkt

Die Academy hat auf gesellschaftliche Kritik reagiert - und mehr Frauen und Nicht-Weiße nominiert. Ein datenanalytischer Blick auf die 90. Academy Awards.

Text: Carolin Gasteiger , Grafik: Sarah Unterhitzenberger

Vielleicht Viola Davis. Vielleicht verkörpert die 52-Jährige am besten, wer bei den Academy Awards immer noch zu kurz kommt. Frauen und Farbige. Auch aus diesem Grund war es bemerkenswert, als Davis im vergangenen Jahr für ihre Rolle in "Fences" mit einem Oscar als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet wurde. Als erste dunkelhäutige Schauspielerin überhaupt, die einen Emmy (für die US-Serie How to get away with murder), einen Tony und einen Academy Award im selben Jahr gewonnen hat. Aber dass es überhaupt etwas Besonderes ist, dass eine Afroamerikanerin ausgezeichnet wird, zeigt, wo es bei den Oscars hakt.

Frauen und Nicht-Weiße. Wie sehr beide Gruppen immer noch vor und hinter der Kamera benachteiligt werden, veranschaulichen zwei Hashtags: #OscarsSoWhite und #MeToo. Unter dem einen wird gegen eine Vormacht weißer Nominierter bei den Academy Awards protestiert, der andere kritisiert sexuelle Übergriffe, Sexismus und letztendlich die Benachteiligung von Frauen im Filmgeschäft. Die Grenzen sind fließend. Und die 90. Academy Awards werden unter genau diesen beiden Vorzeichen betrachtet. Wie viele Farbige sind nominiert, wie viele Frauen?

Im vergangenen Jahr war erstmals zu sehen, was die gesellschaftliche Kritik bewirken kann: Die Academy holte mehr Frauen und nicht-weiße Mitglieder in die Jury. Auch an den Nominierungen merkte man ein langsames Aufbrechen jahrzehntealter Strukturen. Mit "Moonlight" als bestem Film und zwei dunkelhäutigen Nebendarstellern - Viola Davis und Mahershala Ali - haben die 89. Oscars bewiesen, dass farbige Filmemacher nicht mehr grundsätzlich übergangen werden und erfolgreiche Filme nicht zwangsläufig einen weißen Cast haben müssen. In diesem Jahr gehen die Bemühungen um mehr Vielfalt bei den Nominierungen weiter.

Unter den Nominierten für den besten Schauspieler sind auch zwei dunkelhäutige Schauspieler - Daniel Kaluuya ("Get Out") und Denzel Washington ("Roman J. Israel, Esq."). Als beste Nebendarstellerinnen sind Mary J. Blige ("Mudbound") und Octavia Spencer ("The Shape of Water") nominiert. Aber das sind eben erst Ansätze, die Oscars vielfältiger zu gestalten. Die Nominierten in der Kategorie beste Hauptdarstellerin sowie in der Kategorie bester Nebendarsteller sind durchgehend weiß.

Zu viele weiße Nominierte sind das eine. Das andere sind zu wenige nominierte Frauen. Zum erst fünften Mal in der 90-jährigen Geschichte der Academy Awards ist mit Greta Gerwig eine Frau für einen Regie-Oscar nominiert, in der Kategorie Kamera ist Rachel Morrison die erste nominierte Frau überhaupt. Der aktuelle Hollywood Diversity Report hat untersucht, bei wie vielen der erfolgreichsten Kinofilme von 2011 bis 2016 Frauen Regie geführt haben. Das Ergebnis: Weniger als eine von zehn Regisseuren ist eine Frau.