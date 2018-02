20. Februar 2018, 18:54 Uhr Neue Chefin Unvorbelastet

Uta Werlich wird ab April das "Museum Fünf Kontinente" leiten. München kennt sie bisher kaum, die Welt hingegen gut

Interview von Susanne Hermanski

1926 zog das Staatliche Museum für Völkerkunde in das Gebäude an der Maximilianstraße ein. 2014 wurde es in Museum Fünf Kontinente umbenannt. (Foto: Museum Fünf Kontinente)

Am 1. April übernimmt Uta Werlich die Leitung des staatlichen Museums Fünf Kontinente. Das Museum - bis 2014 mit seinem Prachtbau in der Maximilianstraße den Münchnern als "Völkerkundemuseum" bekannt - war das erste ethnologische Museum in Deutschland. Gegründet wurde es 1862 (noch in den Hofgartenarkaden) von Maximilian II., der seine Residenzstadt als Förderer von Wissenschaft und Kunst zum Zentrum mit weithin wirkender Strahlkraft machen wollte. In den anderthalb Jahrhunderten seines Bestehens hatte das Museum schon vier andere Namen und acht Direktoren. Uta Werlich ist nicht die erste Frau auf diesem Posten, die 47-Jährige folgt Christine Kron nach. Die Ethnologin war 2017 überraschend mit 54 gestorben. Sie hatte das Haus bereits aus seinem Dornröschenschlaf erweckt und begonnen, es beherzt zu reformieren. Doch gibt es noch viel zu tun, will man es in die Zukunft führen - und mit der Vergangenheit aufräumen.

SZ: Was hat Ihre Neugierde an der Ethnologie geweckt?

Uta Werlich: Ich hatte das Glück, sehr jung, als 16-Jährige, zum ersten Mal nach Taiwan zu reisen. Mein Vater hat in den Achtzigerjahren dort als Ingenieur gearbeitet. Was ich sah, hat mich so sehr beeindruckt, dass ich mich später, nach weiteren Reisen, für den Studiengang Sinologie entschieden habe. Im Zuge dessen durfte ich auch die chinesische Sprache lernen. Ich bekam intensive Kontakte mit der Kultur und schloss Freundschaften dort, die bis heute tragen.

Was ist Ihnen dort als junge Frau besonders aufgefallen?

Dass ich dort der Exot war. Für die Menschen war es noch sehr ungewöhnlich, einen Ausländer zu treffen. Promoviert habe ich dann über die historische Textilkunst der Ureinwohner - so bezeichnen sich verschiedene ethnische Gruppen dort selbst, deswegen benütze ich dieses Wort bewusst.

Was haben Ihre Forschungen ergeben?

Schon damals war viel kulturelles Wissen um diese Objekte verloren, die ich in Beständen deutscher Museen gefunden hatte. Dieser Verlust war unter anderem eine Folge der Kolonialisierung durch die Japaner Ende des 19. Jahrhunderts.

Das Erbe aus Kolonialzeiten ist heute Schatz und Fluch zugleich für die ethnologischen Sammlungen. Was erwartet Sie in München?

Heute blickt man sehr kritisch auf die Folgen der Kolonialzeit und hat dabei vor allem den afrikanischen Kontinent vor Augen. Aber Deutschland hatte auch in China eine Kolonie, was in der aktuellen Debatte nur sehr, sehr selten zur Sprache kommt. Dabei sehe ich die Notwendigkeit, Provenienzforschung in alle Richtungen zu betreiben. Und ich bin glücklich, dass das Münchner Museum Fünf Kontinente bereits über eine feste Stelle für die Provenienzforschung verfügt. Übrigens als eines der wenigen ethnologischen Häuser weltweit.

Ist es faktisch nicht nur eine halbe Stelle, weil die zuständige Kollegin auch einen Sammlungsbereich betreut?

Ja, Hilke Thode-Arora ist auch für die Ozeanien-Sammlung zuständig. Aber sie ist sehr erfahren in der Provenienzforschung, das hilft. Trotzdem ist klar: Provenienzforschung ist extrem zeitaufwendig, und wenn der Staat dieses Thema fordert und unterstützt, muss er es konsequent tun. Die Stellen dürfen nicht von Drittmitteln abhängig sein.

2014 wurde das Münchner "Museum für Völkerkunde" in "Museum Fünf Kontinente" umbenannt. Über diesen Etiketten-Tausch wird immer noch gestritten. Was halten Sie davon?

Viele Häuser haben einen ähnlichen Namenswechsel vollzogen, weil der Begriff der "Völkerkunde" als zu belastet und nicht mehr zeitgemäß empfunden wird. Die Entscheidung an sich ist nicht verkehrt gewesen. Trotzdem kann man darüber streiten, ob der Name samt Zusatz "weltoffen seit 1862" glücklich gewählt ist. Und das Problem, dass viele Leute sich an den neuen Namen noch nicht gewöhnt haben, ist mir auch klar. Deshalb ist es ganz wichtig, das Museum wieder ins Bewusstsein der Stadtgesellschaft zu holen.

Wollen Sie den Namen noch einmal ändern?

Darüber konnte ich mich noch nicht mit meinen künftigen Münchner Kollegen unterhalten. Wir werden sehen.

Kannten Sie Ihre Vorgängerin Christine Kron?

Persönlich kannte ich sie nicht. Sie hat in München sehr viel geleistet und im Haus in Bewegung gebracht. Gemeinsam mit den Kollegen will ich sehen, woran man nun anknüpfen kann. Insgesamt komme ich vollkommen unvorbelastet in dieses Haus. Persönlich kenne ich bislang nur Bruno Richtsfeld, den Leiter der Ostasien-Abteilung. Das ist klar, wir arbeiten ja auf dem selben Forschungsgebiet.

Sehen Sie trotzdem aus der Ferne schon manche Problemfelder im Haus?

Mir ist bewusst, dass es sehr viel zu tun gibt: die bauliche Ertüchtigung des Museums, die Neueinrichtung der Dauerausstellung, die Frage, wie man die schon begonnene inhaltliche Neupositionierung fortführt, wie man die Sammlung zugänglicher präsentiert und wie man sie digitalisiert. Auch dabei ist ja schon ein Anfang gemacht. Die Sammlung historischer Fotografien ist bereits online gestellt. Doch mir ist vollkommen klar, all das benötigt Geld, Zeit und Manpower.

Hatten Sie bisher irgendeine andere Verbindung zu München?

Gar nicht. Aber München ist natürlich eine Stadt, der ihr guter Ruf vorauseilt, da beneiden einen viele. Aber ich hatte auch keine persönlichen Anknüpfungspunkte, als ich nach Stuttgart gekommen bin. Ich bin immer ein sehr mobiler Mensch gewesen und gewöhne mich leicht ein.

Ihre Chefin am Linden-Museum, Ines de Castro, hat vor einigen Tagen Monika Grütters abgesagt, den Posten der Sammlungsdirektorin im Humboldt Forum zu übernehmen. Hat diese Entscheidung Ihre eigene für München beeinflusst?

Nein, die beiden Personalien sind vollkommen unabhängig voneinander zu sehen. Das trifft nur zufällig zusammen.

Sie leiten in München dann zum ersten Mal selbst ein Haus - mit allen Repräsentationspflichten und politischen Aspekten. Ist Ihnen ein bisschen mulmig bei dem Gedanken?

Ich sehe das als Herausforderung, aber ich denke, die Arbeit, die ich hier in Stuttgart in der Ostasien-Abteilung geleistet habe, spricht für mich.

Haben Sie Vorbilder?

In den vergangenen Jahren hat es im deutschen Sprachraum viele interessante Entwicklungen gegeben: das Rautenstrauch-Joest-Museum Köln hat einen tollen Neubau bekommen, in Wien und in Basel werden ethnologische Häuser gerade neu konzipiert, in Hamburg hat mit Barbara Plankensteiner kürzlich eine sehr starke Neubesetzung stattgefunden. Da werde ich sicher den Austausch suchen.

Sind denn die ethnologischen Häuser gut untereinander vernetzt?

Das sind sie. Und nicht nur innerhalb Deutschlands. Oft besteht auch ein reger Austausch mit den Herkunftsländern der Exponate oder der Objekte, deren Provenienz man erforscht.

Nicht in allen Ländern, in die womöglich etwas restituiert werden soll, herrscht dieselbe Rechtssicherheit. Ist das nicht ein großes Problem?

Nicht unbedingt. Ich bin sogar überzeugt davon, dass überall auf der Welt, wo Forscher arbeiten, auch verlässliche Ansprechpartner zu finden sind. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, für München eine entsprechende Stelle zu schaffen, die es ermöglicht, Experten einzuladen, gemeinsam mit den hiesigen Kollegen an der Sammlung zu arbeiten und Ausstellungen zu konzipieren.

Internationale Gastkuratoren?

Ich meine Experten aller Art. Das muss nicht immer der Universitätsprofessor sein, das kann auch der Älteste sein, jeder, der über ein ganz spezielles Wissen verfügt. Das ist unabhängig von Institutionen.

Welche anderen Methoden schätzen Sie, um ein Museum zu beleben?

Ich habe in Stuttgart stark auf Begleitprogramme gesetzt. Die Arbeit mit Kindern und jungen Erwachsenen halte ich ebenfalls für sehr wichtig.

Das Kultusministerium erwartet von Ihnen auch, dass Sie "dem Haus eine höhere, internationale Strahlkraft verleihen". Ist das Last oder Lust?

Ich habe große Lust darauf, gute Arbeit abzuliefern. Und wenn man international gut vernetzt arbeitet, geht steigendes Renommee damit fast automatisch einher. Beispielhafte Projekte dafür gibt es auch schon in München. Bruno Richtsfeld hat eines davon unter seinen Fittichen gehabt. Es rankte sich um den Sammler und Japanforscher Philipp Franz von Siebold. Die Ausstellung, die darauf basiert, wurde allein schon in Japan in vier großen Museen gezeigt.