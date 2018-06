11. Juni 2018, 19:01 Uhr Musiktheater Bleibende Momente

Die Münchner Biennale erweist sich als Frischzellenkur fürs Publikum

Von Rita Argauer und Egbert Tholl

Mit dem Reinigen des eigenen Körpers meint man es bei der diesjährigen Münchener Biennale gut. Beim "Bathtub Memory Project" liegt man solo und privat in einer Badewanne. Beim "Regno della musica - Terra" bekommt man am Sonntag Fußbäder. Dieses Terra-Projekt in der Galerie Lovaas entpuppt sich dabei als ein völlig wandelbares und ungreifbares Ding, das sich jeden Tag verändert. Komponistin Saskia Bladt und Texterin Anna-Sofie Lugmeier laden dazu ihr Publikum ein, am Entstehen einer Oper teilzuhaben, die entfernt die Freundschaft von Ingeborg Bachmann und Biennale-Gründer Hans Werner Henze zum Thema hat. Am Freitagvormittag erwischt man dabei als Zuschauer den wundesten Punkt dieser Produktion: ein in Diskussionen zerfallenes Team, auf der Suche nach Kunst und im Zustand des Leeren zwischen Theater und Privatheit und damit in völliger Schutzlosigkeit.

Am Sonntag hat sich das Blatt gewendet. Die Galerie ist nun eine Art avantgardistischer Spa. Wollen Sie Tee? Und ein Fußbad mit Milch und Rosenblüten? Niemand fällt mehr aus seiner Rolle heraus, die Sonne strahlt in den Galerieraum, der gebrochen an eine italienische Villa und damit auch wieder an Henze und Bachmann erinnert. Und dann beginnt das, was in einem Zitat Ingeborg Bachmanns Titel und Motto dieses Projekts ist: Die Musik regiert und wird zur erfahrbaren Welt.

Emily Yabe beginnt Fragmente aus Bladts Komposition auf der Geige zu spielen. Eine seltsame Tonsprache zwischen sakral anmutender Harmonik und Geräuschen ist das, deren grundlegendes System Bladt aus astrologischen Berechnungen entwickelt. Ein Hauch, ein Atmen, eine dazugehörige Körperbewegung und ein daraus entstehender Ton. Höchst minimalistisch und dennoch raumfüllend. Später kommt Jens Fuhr am Flügel dazu. Sie spielen gemeinsam eine harsche, akkordgetriebene Violinsonate von Bernd Alois Zimmermann, anschließend mischt Fuhr dann solo Schuberts Klavierstück Nr. 2, D 946, mit Bladts Musikschichten, die am Ende dieses Projekts in einem Konzert zu einem Ganzen zusammen kommen sollen.

Am Sonntag bleibt das alles noch vereinzelt. Und dennoch kommt man der kantigen, sperrigen und zerrissenen Musik in dieser Wohlfühlatmosphäre sehr nah. In einem Darstellungskonzept, das die Neue Musik aus der traditionellen Aufführungsform herausholt und ihr damit einen Rahmen gibt, in dem sie scheitern und gelingen, also lebendig werden kann.

Verhältnismäßig altbacken wirkt dagegen "Liminal Space", die Kooperation der Münchner Musikhochschule mit der Biennale. Sieben Kompositionsstudenten haben dafür Mini-Opern geschrieben, die in einem raumgreifenden Inszenierungskonzept von Waltraud Lehner in der Reaktorhalle aufgeführt werden. Es ist erstaunlich, wie traditionell hier noch mit dem Erzählen gearbeitet wird. Mal abstrakter, im Stück von Maximilian Zimmermann, in dem vier Temperamente aufeinandertreffen und in "Vier-Engel-für-Charly"-Manier das Emotionsvermittlungsspektrum des Theaters stellvertretend durchspielen. Oder auch mal poetischer mit einem Asche sammelnden Sterntaler in Felix Bönigks Kurzoper "Klio".

Tanz, Musik, Bühne - mehr braucht man nicht, und nur darum geht es in "Third Space" von Stefan Prins, Daniel Linehan und Hiatus. (Foto: Armin Smailovic)

Die Musik bleibt in den meisten Fällen jedoch unauffällig bis illustrativ. Sei es bei der poppigen Trump-Kritik "Giants Slugs From Outer Space" von Alexander Mathewson, wo das Ensemble Oktopus unter der Bühne spielend plötzlich nach einer Heavy-Metal-Kapelle klingt. Oder Philipp Christoph Mayer, der in "Wenn die Kehrwoche kommt" einen ähnlich verdrehten Angriff auf das Spießertum plant wie Max Frisch in "Biedermann und die Brandstifter", letztendlich aber musikalisch in Rezitativen hängen bleibt und formal nicht über die Vergangenheit hinaus kommt.

Wie gut ungewöhnliche Erzählformen der Neuen Musik tun, zeigt sich bei der Biennale 2018 in anderen Stücken. Da spürt man eine Freiheit, die notwendig und herrlich ist, während die Kompositionsstudenten, abgesichert auf alle erdenklichen Arten, sich mehrheitlich neobiedermeierlich benehmen. So jung und schon so alt. Dagegen verzichten andere Biennale-Produktionen ganz aufs Erzählen, wie "Third Space" des Choreografen Daniel Linehan und des Komponisten Stefan Prins. Hier geht es um Tanz, Musik und eine Bühne.

In den Carl-Orff-Saal wurde dafür eigens eine Zuschauertribüne eingebaut. Zuschauerraum und Bühne begegnen sich so auf einer Höhe, von der Hälfte des Stücks an werden ein gutes Dutzend der Zuschauer auf die Bühne gebeten, um den Rest des Werks von dort aus zu sehen. Viel mehr passiert nicht. Die Musik ist ein wildes, atonales und energiereiches Konglomerat aus Geräuschen und harmonischen Versatzstücken. Die Tänzer von Linehans Kompanie "Hiatus" entwickeln ein die gesamte Physis ausschöpfendes Bewegungsmuster. Zu Beginn ist der Blick auf die Bühne durch eine Leinwand versperrt, auf die Bilder der Tänzer projiziert werden. Nachdem sich diese vierte Wand geöffnet hat, wird klar, dass Musik und Tanz gerade live stattfinden und Bühnen- und Zuschauerraum verschwimmen. Als abendfüllende Erkenntnis ist das vielleicht ein bisschen wenig. Als kurzer Einblick, wie Musiktheater auch aussehen kann, ist das jedoch schön.

Insgesamt schafft es die Biennale, dass man annähernd schwerelos durch die Stadt radelt, immer voller Vorfreude darauf, was einen als nächstes erwartet. Manches huscht dann nur vorüber, wie etwa die "Nachlassversteigerung" in der Fürstenstraße, für die Frederik Neyrinck ein wenig Musik schrieb. Das performative Herumkruschtern in der Wohnung, das Entdecken von Überbleibseln einer Existenz ist noch sehr reizend, dann wird das Publikum in den Hof gebeten, und aus den Fenstern der Wohnung tönt es nun eher amorph, was aber mittels Projektionen inhaltlich aufgeladen wird: Wie viel Schadenersatz zahlte die Firma Tepco nach Fukushima? Nach 9/11 erhielten die Hinterbliebenen eines Kellners umgerechnet 425 000 Euro, die eines Börsenmaklers rund fünf Millionen. Leben sind ungleich teuer, wie teuer wird wohl jenes sein, dessen Nachlass man gerade begutachtete?

Der biederste Abend eines meist herrlich freien Festivals: die Hochschulproduktion "Liminal Space" in der Reaktorhalle. (Foto: Armin Smailovic)

Das ist mehr Idee als Musik und schnell vorbei, danach gibt es einen Schnaps. Bei Daniel Gloger in der Whitebox. Genauer gesagt gibt es dort einen Gin Tonic mit einem Schuss Absinth, was einen deutlich nach vorne bringt im Sinne einer erhöhten Akzeptanz des Folgenden. Gloger ist ein Countertenor, der in zahlreichen bedeutenden Opern-Uraufführungen mitgemacht hat. Nun ist er allein, zart umgeben von Klängen Kaj Duncan Davids, und entwickelt eine große performative Energie. Schade nur, dass er dies auf Englisch tut, was er zwar kann, aber nicht so selbstverständlich, dass er stets Herr der Farben der Sprache wäre. Das heißt, man ist lange Zeit damit beschäftigt, seine Haltung auseinander zu klamüsern zwischen Ironie und Eitelkeit. Wurscht, nehmen wir noch einen Drink und die Ironie, dann ist es beeindruckend, wie Gloger als analoge Ein-Mann-Sprach-und-Gesangs-Jukebox hin- und herhüpft zwischen Smoothie-Zubereiten, Stimmübungen, Erzählungen aus dem Sängerleben, barocken Arien und Esoterik, wie ein digitaler Speicher mit Zufallsgenerator, der alles (Private) wild durcheinander raushaut. Bei der Gelegenheit könnte man lange über den Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und zeitgenössischem Musiktheater nachdenken, wobei für viele so etwas wie Glogers "Up Close an Personal" vielleicht gar kein Musiktheater ist, aber da sollte man sich nicht täuschen.

Einen alkoholfreien Cocktail gibt es übrigens auch, wohingegen man bei den verrückten Norwegern wenig Wahl hat. Die Aufforderung, sich etwas zum Trinken zu besorgen, da sie noch nie vor einem nüchternen Publikum gespielt hätten, sollte man ernst nehmen. "Die München Ø Trilogie" der Norwegian Opera, eine "Neo-Hippie-Interventionistische-Anti-Internet-Peripherie-Welttournee-Roadshow", dürfte das Irrsinnigste sein, was einem in einem erweiterten Zusammenhang mit Musiktheater seit langem (oder überhaupt) begegnet ist. Das Ding, offenbar ersonnen in langen, ausweglosen nordnorwegischen Wintern, basiert auf Richard Wagner, was schon in die Irre führt, denn auch wenn Parsifal, Herzeleid und "Das reine Nichts" - aber das ist dann eher Schopenhauer - auftreten, so wirkt doch im Vergleich zur norwegischen Phänomenologie etwa Jonathan Meeses "Mondparsifal" wie bürgerliches Bildungstheater.

Die vierstündige Exegese von allem, was Oper ist und Welt dazu, besteht aus drei Teilen: einem Video mit vor sich hinlebenden Wesen mit blubbernden Schaumstoffköpfen, einem überbordend vollgestopften Trash-Raum, gleichermaßen ausstaffierten Norwegern, einem Professor und Teilen einer Live-Band, und schließlich einem Raum voll Nebel der Erkenntnis. Gesungen wird sehr viel, was meist wie von animierten Eichhörnchen klingt, vielleicht vorproduziert, vielleicht auch nicht, Tralalalala-Schwanengesang und dazu singende Maden oder ein Fisch, der kundtut, die Tränen zu trinken.

Mit dieser Mischung aus Walala, Philosophie, Musik und einem komplett überlegen-ironischen Umgang mit allem, was der Oper heilig sein könnte, erfrischt Trond Reinholdtsen, der Anführer der Horde, alle Wahrnehmungsrezeptoren. Für die Enge des normalen Opernbetriebs ist man danach für geraume Zeit verloren. Aber das gilt für diese wunderbar gut gelüftete Biennale generell.