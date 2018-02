14. Februar 2018, 19:01 Uhr Musical Pfenningguad

Schönes Ambiente, hervorragend recycelt: Die Ausstattung von Rainer Sinell und Marie-Luise Walek war in Teilen schon in Klagenfurt zu sehen.

Josef E. Köpplingers Inszenierung von "My Fair Lady" macht das Münchner Gärtnerplatzpublikum glücklich

Von Egbert Tholl

Man muss nur den Schlussapplaus beschreiben, damit ist eigentlich alles gesagt: Das Publikum, durchsetzt mit Vertretern lokaler Prominenz - Christian Ude, Konstantin Wecker - steht. Alle stehen und spenden Ovationen. Die Premiere von "My Fair Lady" am Gärtnerplatztheater ist ein gigantischer Erfolg.

Intendant und Regisseur Josef E. Köpplinger beweist mit seiner Inszenierung Geschichtsbewusstsein. Man glaubt, sich die weit zurückliegenden Anfänge des Gärtnerplatztheaters vorstellen zu können, als dieses noch eine Brettlbühne unmittelbaren Volkstheaters war. Denn: Es geht bairisch zu. Köpplinger ließ sich die eigene Münchner Textfassung, die in weiten Teilen bemerkenswert synchron zur deutschen Übersetzung der grandiosen Verfilmung des Stücks durch George Cukor verläuft, ins Bairische übertragen. Dieses "Bairisch" muss man sich als mäandernden Kunstdialekt aus einem bayerisch-österreichischen Grenzgebiet vorstellen, voller interessanter Wandlungen. Nadine Zeintl, die die Eliza Doolittle spielt, spricht anfangs ein sehr breites, nun ja, Bairisch. Ihr Lied von der Sehnsucht nach einem besseren Leben heißt bei ihr "Warat des ned wunderschee". Nach der Erziehung zum Hochdeutschen kehrt sie, je nach emotionaler Lage, immer wieder zum Dialekt zurück, doch ist dieser nun klar ein österreichischer. Durch Professor Higgins' Unterricht kam ihr das Bairisch offenbar gänzlich abhanden. Das ist dramaturgisch keineswegs falsch, denn jede deutsche Übertragung des Stücks hat das Problem, dass im englischen Original Dialekt klar als Soziolekt gemeint ist, was im Deutschen am ehesten mit "Kanaksprak" nachzuahmen wäre. Doch üblicherweise spricht Eliza Berlinerisch, was ja nicht nur die Unterschicht tut. Zeintls Bairisch wiederum würde heute eher dazu führen, dass man sie aus Angst vor dem Aussterben der Dialekte sofort unter Artenschutz stellte und sie befreit von jeder Zugehörigkeit zu einer sozialen Schicht selbst unterrichten dadat, äh, täte.

Egal, für das Publikum ist es a Hetz, und der wunderbare Dirigent Andreas Kowalewitz stellt sich dienend der Inszenierung zur Seite und schiebt die Musik, wo es sinnvoll ist, mit strammem Blech in Richtung Oktoberfest. Die effektvolle Ausstattung von Rainer Sinell und Marie-Luise Walek stammt in Teilen von Köpplingers Inszenierung des Stücks am Theater Klagenfurt; dem Gärtnerplatzintendanten gebührt der Grüne Daumen der Theatermacher, bei ihm verkommt nichts. Mit untrüglichem Instinkt bietet Köpplinger dazu eine Besetzung auf, die das Publikum charmiert. Friedrich von Thun als Oberst Pickering ist ein wunderbarer Friedrich von Thun, Cornelia Froboess spielt mit grenzenloser Würde Higgins' kluge Frau Mama. Elizas Papa, gespielt von Robert Meyer, vereint jede denkbare Variante von bairischer Bauernschläue in sich. Nadine Zeintl ist eine mit unverwüstlicher Stimme ausgestattete, höchst erfrischende Komikerin - die Szene beim Pferderennen in Ascot ist wirklich ungemein witzig. Neben ihr wirkt Michael Dangl als Higgins lange Zeit wie ein Studienrat, der Angst vor dem Ergebnis der nächsten Pisa-Studie hat. Dass zwischen ihm und Eliza etwas flirrt, muss man vorher wissen, sonst weiß man's nicht.

Vermutlich hat Köpplinger Recht, wenn er das Stück in der Zeit belässt, in der es spielt; doch auch innerhalb dieses Settings könnte man, ausgehend von Shaws Urvorlage, am Lack der atavistischen Rollenbilder kratzen. Das tut Köpplinger nur sanft - und macht damit das Publikum glücklich.