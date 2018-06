11. Juni 2018, 21:00 Uhr Münchner Biennale Bleibende Momente

Tanz, Musik, Bühne - mehr braucht man nicht, und nur darum geht es in "Third Space" von Stefan Prins, Daniel Linehan und Hiatus.

Die Münchner Biennale erweist sich als Frischzellenkur fürs Publikum

Von Rita Argauer und Egbert Tholl

Mit dem Reinigen des eigenen Körpers meint man es bei der diesjährigen Münchener Biennale gut. Beim "Bathtub Memory Project" liegt man solo und privat in einer Badewanne. Beim "Regno della musica - Terra" bekommt man am Sonntag Fußbäder. Dieses Terra-Projekt in der Galerie Lovaas entpuppt sich dabei als ein völlig wandelbares und ungreifbares Ding, das sich jeden Tag verändert. Komponistin Saskia Bladt und Texterin Anna-Sofie Lugmeier laden dazu ihr Publikum ein, am Entstehen einer Oper teilzuhaben, die entfernt die Freundschaft ...