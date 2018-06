8. Juni 2018, 18:59 Uhr München Friedenspreis für Ziad Doueiri

Der libanesische Regisseur Ziad Doueiri erhält für sein Drama "The Insult" den "Friedenspreis des Deutschen Films - Die Brücke". Ein Streit zwischen einem Libanesen und einem Palästinenser in Beirut eskaliert darin so sehr, dass die Stadt fast vor einem Bürgerkrieg steht. Der bewegende Film zeige tiefe Menschlichkeit und gleichzeitig bittere Realität, begründete die Jury ihr Votum. Verliehen wird die Auszeichnung am 5. Juli auf dem Filmfest München. "The Insult" startet am 25. Oktober in den deutschen Kinos. Er war für den Oscar nominiert und wurde auch bei den Filmfestspielen in Venedig gefeiert.