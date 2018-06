8. Juni 2018, 18:59 Uhr München Benefizkonzert für Lateinamerika

Der chilenische Gitarrist und Sänger Luis Bucarey ist einer von vielen Künstlern, die an diesem Sonntag, 10. Juni, von 16 Uhr an im Instituto Cervantes (Alfons-Goppel-Straße 7) bei einem Solidaritätskonzert für Lateinamerika spielen. Auch eine Tanzshow ist geplant. Außerdem gibt es Informationen über die Projekte, die unterstützt werden. In diesem Jahr sind das ein Kinder- und Jugendheim in Peru und eine mexikanische Umweltinitiative.