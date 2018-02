15. Februar 2018, 18:56 Uhr Maria und Matthias Well Die Akademiker-Blosn

Eine Agentur kam auf ihren Namen "Two Well" - auf die Idee zum Pressefoto womöglich auch: Maria und Matthias Well.

Sie studiert Cello, er Geige - gemeinsam tritt der Nachwuchs der Biermösl-Familie nun im Herkulessaal auf

Interview von Karl Forster

Es schwappt eine Welle von Wells über die Musikszene hinweg. Weil die jüngste Generation der für ihre musikalische Fruchtbarkeit berühmten Familie Well, die nicht zuletzt ja auch die Biermösl Blosn und die Wellküren hervorgebracht hat, jetzt die Kleinkunst- und Konzertpodien erobert, meist noch unterstützt von den Älteren des Clans. Maria (28) und Matthias (27) Well, die Kinder des Biermösl-Blosn-Drittels Michael, haben Musik nicht nur im familiären Umfeld kennen und lieben gelernt. Sie studierten und studieren noch an Münchens Musikhochschule, sie Cello, er Geige. Und machen sich nun anheischig, zu zweit als "Two Well" den Herkulessaal zu erobern. Unterstützt von der Pianistin Lilian Akopova und einem Blasorchester unter Leitung des Juilliard-Absolventen Gregor A. Mayrhofer. Ein Gespräch über das Erlernen des Musizierens und darüber, ob ein Familienname Fluch oder Segen sein kann.

SZ: Nachdem sich die Biermösl Blosn getrennt hat, drängt nun der Familiennachwuchs nach vorne. Hat der Brüderstreit auch die nächste Generation erreicht?

Maria: Nein, überhaupt nicht. Wir haben nach wie vor mit den Kindern vom Hansi Kontakt. Wir haben ja um die 40 Cousins und Cousinen und verstehen uns eigentlich mit allen sehr gut. Diese Biermösl-Geschichte sollen die Väter untereinander ausmachen.

In der multiinstrumentalen Familie Well kann man sich ja wohl das Instrument selber aussuchen. Wie war das bei Ihnen?

Maria: Also, ich habe ganz klassisch mit Blockflöte angefangen.

Matthias: Bei mir war es gleich die Geige, weil die Maresa vom Stofferl schon Geige gespielt hat. Als kleiner Bub hab ich sie da immer nachgemacht und mit zwei Steckerl Geige gespielt wie die Maresa.

Eine sehr frühkindliche Prägung.

Maria: Ja, es gibt sogar Fotos, wo er mit den Steckerl Geige spielt. Ich habe gleich mit Cello angefangen, so mit sieben. Es haben halt schon so viele in der Familie Geige gespielt. Dazu kam: Wenn du mit der Geige anfängst, muss deine Schmerzgrenze sehr, sehr hoch sein, und das für lange Zeit. Ein Cello ist halt von der Frequenz her gnädiger. Dazu kam, dass der Stofferl ja Musik hat studieren dürfen, Trompete. Unser Papa hätte, glaube ich, auch ganz gerne studiert. Und zwar eben Cello. Das hat aber nicht funktioniert. Also sagte er später zu mir: Maria, wie schaut's aus, gefällt dir das? Und es hat mir gleich getaugt. Auch, weil es der menschlichen Stimme so nah kommt.

Wie lief dann der Übergang von der Hausmusik zum berufsmäßigen Spiel?

Matthias: Das war zum professionellen Studium fließend. So haben wir beide ja auch ein paar Mal "Jugend musiziert" gewonnen.

Maria: Eigentlich wollte der Matthias ja Goldschmied werden. Doch ich habe mir schon als Kind gedacht, es wäre doch schön, wenn er auch Geige spielen würde. Damit wir irgendwann mal zusammenspielen. Das haben wir dann ja gemacht. Auch wenn da dann schon ab und zu die Fetzen geflogen sind.

Matthias: Und irgendwann stellst Du fest: Damit kann man ja auch Geld verdienen.

Maria: Das schönste Geschenk ist es doch, wenn man das, was man so gern macht, als Beruf machen kann.

Aber irgendwann kommt dann der Punkt: Hopp oder Topp.

Maria: Ja, spätestens ums Abitur herum, die Zeit der großen Entscheidungen. Oder, wie bei uns, wenn man beschließt, ein Jungstudium an der Hochschule zu machen.

Matthias: Es ist schon so: Unsere Wurzeln werden immer in der Volksmusik bleiben. Aber unser Weg hat uns in die klassische Musik geführt.

Und damit hin zum strengen Üben.

Maria: Ja klar. Die Volksmusik, die muss man einfach im Blut haben. Aber ein Studium erfordert auch noch eine ganz andere, eine akademische Herangehensweise.

Matthias: Wobei es auch bei der klassischen Musik nicht schlecht ist, wenn man sich überlegt: Wie würde ich das jetzt spielen, wenn es Volksmusik wäre. Das gibt dir einen ganz neuen Bezug zur Musik.

Es gibt ja auch viel Volksmusik bei den klassischen und romantischen Komponisten. Mozart, Schubert, Haydn.

Maria: Man muss auch aufhören mit diesem Kategoriendenken. Beides gibt sich was. Das, was wir von der Familie mitbekommen haben, und das Studium.

Wie schließen Sie denn ab, mit einem Konzertdiplom?

Maria: Ja, ich habe mein Cello-Diplom, aber das System wurde dann umgeändert auf Bachelor und Master, was ich einen völligen Schwachsinn finde für ein Musikstudium. Jetzt machen wir halt den Master in Kammermusik. Und der Mathias hat davor seinen Bachelor gemacht.

Jetzt lockt also die Konzertkarriere. Warum wollten Sie nicht in ein Orchester?

Matthias: Bis vor kurzem war das bei mir noch eine sehr aktuelle Überlegung. Dann hat sich aber in letzter Zeit einiges getan. Man muss wissen: In ein gutes Orchester zu kommen, ist ein sehr langer Weg. Zuerst absolviert man die Akademie für den Nachwuchs, dann kommt das Probespielen, und dann noch ein volles Jahr Probezeit.

Maria: Dazu kommt: Wir spielen in so vielen wunderbaren Formationen Kammermusik, auch in der Familie, zum Beispiel mit der Maresa bei nouWell cousines.

Der Weg zum erfolgreichen Solisten ist aber ziemlich hart.

Matthias: Ja, natürlich. Du musst dir zum Beispiel ein Netzwerk aufbauen,

Maria: Du brauchst ja auch da schon im Orchester ein superteures Instrument.

Das Solistentum ist auch eine Frage des Marketings und der Profilierung.

Maria: Und eine Frage der Nerven.

Manche CD-Covers von Geigerinnen sehen aus, als seien sie beim Wet-T-Shirt-Contest aufgenommen.

Matthias: Also: Man muss das machen, wo man dahintersteht. Womit man sich identifiziert. Und ein Konzert darf nicht nur aus Klassik bestehen, es braucht Abwechslung, es muss ein kurzweiliger Abend werden. Wie bei uns im Herkulessaal. Man muss es ja nicht gleich Crossover nennen.

Was haben Sie, jenseits des Familiennamens im Titel, für die PR zu bieten?

Matthias: Nun, ich habe da zum einen den Fanny-Mendelsohn-Preis 2017 gewonnen, einen Preis, in dem vor allem musikalische Konzepte ausgezeichnet werden. Das waren immerhin 10 000 Euro, womit ich meine Debüt-CD "Funeralissimo" realisieren konnte. Hier sind Musiken zwischen Volksmusik und Klassik von verschiedensten Kulturen versammelt. Alles zum Thema Trauer. Vom Balkan, aus Irland, aus Argentinien.

Maria: Bei mir sind es zum Beispiel der Gasteig-Wettbewerb, der Lionsclub-Wettbewerb und dann natürlich bei uns beiden mehrmals "Jugend musiziert" auf allen Ebenen.

Und Sie haben sich bei "Two Well" den Familiennamen als Werbegag geleistet? Ich bin da, ehrlich gesagt, ein bisschen stutzig geworden.

Maria: Ja, ich weiß schon, diese Namensspielerei.

Ist das wirklich sinnvoll? Die einzige Formation der Familie, die ohne den Namen Well ausgekommen ist, war die erfolgreichste: die Biermösl-Blosn. Und jetzt kommt eine ganze Flut von Well-Gruppen auf einen zu. Das erinnert einen fast an die Trappfamilie oder die Kelly Family.

Maria: Anfangs waren wir das Geschwister-Duo Well, also fast ohne Namen als Gag. Die Agentur hat dann den Namen erfunden.

Hier mag das ja ziehen, aber im Norden ist der Name nicht so bekannt.

Maria: Noch nicht! (lacht)

Das Programm nun für Ihren Abend im Herkulessaal ist schon ein wenig extravagant. Kreisler, Brahms, Piazzolla und dann auch noch Gulda. Gut, wenn Gulda Mozart spielte, war das ganz großartig. Aber Jazz von Gulda?

Maria: Der hat halt ein Ego gehabt, das war der Wahnsinn. In dem Cello-Konzert ist ja wirklich alles drin, von Renaissance über Romantik bis Jazz.

Matthias: Ja, dieses Cello-Konzert ist schon was Verrücktes. Dafür spiele ich ja auch noch unter anderem Brahms und Ravel.

Klassik Two Well, Maria und Matthias Well, Montag, 19. Februar, 20 Uhr, Herkulessaal