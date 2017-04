4. April 2017, 11:28 Uhr Luzides Träumen Träume streamen wie Serien auf Netflix?

Schon lange versuchen Menschen, ihre Träume zu kontrollieren. Mit Virtual-Reality-Brillen soll es nun möglich sein.

Von Philipp Bovermann

Man könnte sich zum Beispiel die Nase zuhalten und versuchen weiterzuatmen. Oder jetzt von diesem Artikel aufblicken, sich kurz auf etwas anderes konzentrieren und dann noch mal mit dem Lesen beginnen. Hat sich der Text verändert? Nein? Schade eigentlich. Ansonsten wüssten man nun, dass man gerade träumt und könnte beginnen, sein Unterbewusstsein zu erforschen.

Anfang der Achtziger bewies der Psychologe Stephan LaBerge, dass es möglich ist, im Traum "luzide", also bewusst zu sein, und dass die angebliche Bewusstheit nicht nur erträumt ist. Probanden schickten ihm über vorher vereinbarte Augenbewegungen Nachrichten aus dem Traumreich. Seitdem machen sich immer mehr Menschen Nacht für Nacht an die Erforschung des Kaninchenbaus. Manche, weil sie die Tiefenschichten des Bewusstseins ergründen wollen. Andere, um jede Nacht mit einem anderen Filmstar zu schlafen.

Allerdings erfordert es meist jahrelange Übung, Kontrolle über seine Träume zu erlangen. Daher führt das aus dem Vajrayana-Buddhismus bekannte "Traum-Yoga" im Westen bislang ein Nischendasein. Bald allerdings könnte es einen Schub von 40 Hertz bekommen. Neue Geräte, die direkt auf das Hirn zugreifen, sollen beim Luzidträumen helfen.

Die Patienten erlebten deutlich luzidere Träume

Die wissenschaftliche Grundlage dafür legten die Kognitionspsychologin Ursula Voss und ihr Team. 2014 veröffentlichten sie im Fachmagazin Nature Neuroscience eine Methode, die sogenannte Gamma-Oszillation im Frontal- und Schläfenlappen-Bereich des Gehirns künstlich zu verstärken, mithilfe eines schwachen Wechselstroms von etwa 40 Hertz. In bis zu drei Vierteln der Fälle erlebten die Patienten deutlich luzidere Träume. Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis jemand auf die Idee kommen würde, daraus eine Geschäftsidee zu machen.

Vergangenes Jahr tauchte ein kurzer Dokumentarfilm über ein Start-Up namens "Luciding" aus San Francisco im Netz auf. Die Firma verspricht, mithilfe ihres Geräts werde man sich seine Träume aussuchen können, bevor man ins Bett geht. "Es wird sein wie Netflix", heißt es im Off, wir sehen Naturaufnahmen, dann eine schlafende Frau. Sie trägt eine Art Stirnband auf dem Kopf, den "Lucid Catcher". Ende des Jahres soll er auf den Markt kommen und voraussichtlich 400 Dollar kosten, erste Prototypen gibt es schon. An deren Unterseite befinden sich, kreisrund, wie kleine Lautsprecher, die Eingänge in den Kaninchenbau: Elektroden für die von Voss und ihrem Team entwickelte "transkranielle Wechselstromstimulation".

Nächtliches Streamen im Unterbewusstsein

Den zweiten Baustein für das nächtliche Streamen im Unterbewusstsein, sozusagen als Fernbedienung, um das Programm zu wählen, bilden VR-Brillen. Ende des vergangenen Jahres führte "Luciding" eine Versuchsreihe durch. Die Teilnehmer verbrachten zunächst einige Zeit in der VR-Simulation eines Raumschiffs. Dann wurden sie, mit einem "Lucid Catcher" auf der Stirn, in eine Schlafzelle gesteckt. In Video-Interviews berichteten einige von ihnen später, sich im Traum tatsächlich auf dem Raumschiff aus der VR-Demo wiedergefunden zu haben.

"Ich hatte das Gefühl wach zu sein, mein Verstand war aktiv, ich hatte einen ununterbrochenen Gedankenstrom", sagt eine junge Frau. "Aber dann bin ich aufgewacht und habe gemerkt, dass ich 40 Minuten geschlafen habe. Erst in dem Moment konnte ich meine Hände, Arme und Füße wieder spüren." Ein männlicher Teilnehmer staunte darüber, dass er "verantwortlich für seine Bewegungen" gewesen sei. "Ich wollte irgendwohin gehen und dann war ich da. Alle Objekte schienen irgendwie von mir kontrolliert zu werden."

Das widerspricht dem traditionellen abendländischen Denken über Träume. Seit der Antike verstand man sie als Botschaften - zunächst von den Göttern, dann, im Anschluss an Freud, aus dem Unterbewusstsein. Dass der Empfänger dabei ein Wörtchen mitzureden hat und im Traum selbst eine Art Gott ist, dessen Gedanken und Wünsche Welten erschaffen, passt eher nicht ins Bild.