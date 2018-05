31. Mai 2018, 18:36 Uhr Liveperformance Gemeinsam zum Sieg

Künstler steuern Fußballspiel in der Allianz Arena

Von Evelyn Vogel

Bolzen. Schon der Begriff klingt proletarisch. Wer auf den Bolzplatz geht, kann arm wie eine Kirchenmaus sein und Spaß haben. Wer hier kickt, ist weit entfernt vom Profi, bewegt sich noch unterhalb jeder Kreisklasse. Er muss gar keiner Klasse angehören, weder spielerisch, noch gesellschaftlich, muss keinen Mitgliedsausweis besitzen und nicht einmal eine Eintrittskarte vorweisen. Die einfachste Form des Fußballspielens ist eine sehr demokratische. Auf dem Bolzplatz sind alle gleich. Hier wirkt der Fußball irgendwie noch unschuldig.

Das ändert sich, sobald die Spieler auf einem ordentlichen Fußballfeld stehen. Die Anforderungen steigen, die Regeln werden überwacht. Dass in manchen Ländern auf dem Bolzplatz die Fußballstars von morgen entdeckt werden, zeigt nur einmal mehr, wo die Wurzeln dieses Sports liegen, der längst zu einer gewaltigen Industrie mutiert ist. Ein globalisierter Hochleistungssportapparat mit enormer Finanzkraft, mit Starspielern und Ablösesummen in Millionenhöhe, mit Merchandising-Shops und Verkäufen von Übertragungsrechten, mit einem auf Gewinnmaximierung ausgerichteten Fifa-Verband - bis hin zu Stimmenkauf und Korruptionsvorwürfen. Hat der Fußball also seine Unschuld verloren?

Alexandra Pirici und Jonas Lund glauben ja. In ihrem Projekt "N Football", das am Samstag bei Public Art Munich (PAM) zu sehen sein wird, stellen sie dem ursprünglichen Verständnis des Fußballs als Breitensport die zunehmende Professionalisierung, Globalisierung und Institutionalisierung entgegen. Sie stellen die Frage, "ob sich der Fußball mit seinem enormen Einfluss noch als öffentliches Gut verstehen lässt, und ob er in der Gesellschaft eine Wende hin zu faireren Zielen einzuleiten vermag".

Bei "N Football" werden männliche U16-Jugendliche gegen weibliche U17-Jugendliche des FC Bayern spielen. Wie üblich wird das Spiel 90 Minuten dauern, es gibt Schieds- und Linienrichter und sogar einen professionellen Stadionsprecher. Denn - und das ist das vermutlich ungewöhnlichste Spiel, das dieses Stadion je erlebt hat - das Ganze findet in der Allianz Arena statt, der Heimstatt des FC Bayern.

Aber das Spiel wird im Sinne der "Game Changers", so das Motto von PAM, mit veränderten Regeln vonstatten gehen. Regeln, die die Künstler machen. Regeln, die aus dem Miteinander ganz schnell ein Gegeneinander machen können oder umgekehrt. Weil es zum Beispiel plötzlich heißen kann: Dein Mitspieler wurde gerade für eine hohe Ablösesumme verkauft und spielt nun in der gegnerischen Mannschaft. Um dies zu kommunizieren und für Spieler wie Zuschauer deutlich zu machen tragen die Spielerinnen und Spieler schwarze Anzüge mit LEDs, die die Farbe wechseln. Die LED-Anzüge sind mit GPS-Sendern ausgestattet und mit Wifi verbunden. Gesteuert von den Künstlern zeigen die LEDs die Zugehörigkeit der einzelnen Spieler zum jeweiligen Team an.

Die Künstler können im Sinne einer veränderten sozialen Rangordnung neue Regeln einführen, Spielzüge manipulieren, Vorlagen für Tore überwachen und Aufstellungen verändern. Außerdem wird nicht nur der Torschütze, sondern auch seine Vorleger namentlich auf den Anzeigetafeln in der Allianz Arena angezeigt und vom Stadionsprecher verkündet. Die Rückkehr zum Bolzplatz ist das natürlich nicht. Aber vielleicht zu mehr demokratischem Verständnis des Sports und gesellschaftlicher Fairness.

Alexandra Pirici & Jonas Lund: N Football, Samstag, 2. Juni, 15.30 Uhr, Allianz Arena, Werner-Heisenberg-Allee 25; Artist Talk: Alexandra Pirici, Jonas Lund & Harry Thorne um 17.30 Uhr