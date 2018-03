12. März 2018, 18:55 Uhr Literatur Wortspiele-Preis für Jovana Reisinger

Nach China wollte sie immer schon mal, sagte Jovana Reisinger, als sie am Freitagabend auf der Bühne des Ampere stand - und gerade erfahren hatte, dass sie nun tatsächlich nach China fahren wird. Denn die junge Münchner Autorin und Filmemacherin wurde zum Abschluss des dreitägigen Festivals Wortspiele im Ampere des Muffatwerks mit dem Wortspiele-Preis ausgezeichnet. Der besteht nicht nur aus dem mit 2000 Euro dotierten Bayern 2-Wortspiele-Preis, den eine dreiköpfige Jury nach Lektüre von Romanausschnitten der teilnehmenden Autorinnen und Autoren vergibt. Sondern in diesem 18. Festivaljahr zusätzlich eben auch in einem Stipendium des Goethe-Instituts Peking - Jovana Reisinger wird dort nun sechs Wochen verbringen und ihr Buch auf einer Lesung präsentieren. Wie ihr Debüt "Still halten" (Verbrecher Verlag) über das schwierige Leben einer jungen Frau auf dem österreichischen Lande wohl beim chinesischen Publikum ankommt? Vielleicht wird man es in Reisingers nächstem Roman erfahren.