12. Juni 2018, 18:58 Uhr Literatur Von Flug und Fluch

Susanne Röckels vieldeutiger neuer Roman "Der Vogelgott"

Von Antje Weber

Mit ausgebreiteten Schwingen taucht ein großer Vogel über einer Felskette auf. Und was für ein Vogel! "Die Schönheit seiner Gestalt, die Leichtigkeit und Eleganz seines schwebenden Fluges schlugen mich sofort in den Bann", notiert Konrad Weyde. Der Lehrer und passionierte Vogelkundler hat sich in ein entlegenes Bergdorf aufgemacht, um eines der majestätischen Tiere zu erlegen. Grimmige Dorfbewohner wollen ihn davon abhalten, drohen ihm Strafe an. Der Forscher jedoch will jagen, besitzen, Trophäen heimtragen. Und obwohl ihm dies gelingt, verfolgt ihn fortan doch ein düsterer Traum. Ein Traum, in dem er sich auf einmal mit den Augen des Vogels sieht - und die Lächerlichkeit seines Tuns erkennt, seine Schwäche, seine grundsätzliche Unterlegenheit.

Der zivilisationskritische Ton, den Susanne Röckel mit dieser Szenerie gleich im Prolog ihres neuen Romans "Der Vogelgott" (Verlag Jung und Jung, 267 Seiten) anschlägt, ist unüberhörbar. Doch es wäre zu vereinfachend, ihren fein gesponnenen, hochsymbolisch an Mythen und Märchen angebundenen Roman auf diese eine Lesart zu reduzieren. Bereits in einigen ihrer Erzählungen und Romane, unter anderem dem Erzählband "Vergessene Museen" von 2009, hat sich die vielfach ausgezeichnete Münchner Schriftstellerin und Übersetzerin unheimlichen, rätselhaften Zwischenreichen angenähert. Nun wählt sie das Symbol des göttlichen wie auch furchteinflößenden Vogels, um die Grenzen zwischen Tier und Mensch auszuloten - und die Grenzen menschlicher Hybris.

Damit ist sie beileibe nicht allein. Das Verhältnis zwischen Tier und Mensch ist nicht erst in jüngster Zeit ein großes Thema, gesellschaftlich wie literarisch. Insbesondere das Vogelreich hat die Menschen immer schon besonders fasziniert. Davon zeugen Sagen wie die von Prometheus, dessen Leber von einem Adler gefressen wird; beide verschmelzen damit, so legt Röckels Roman nahe, "zu einem einzigen Wesen". Davon erzählen auch Märchen wie die - von Röckel mit ihrem Roman geradezu paraphrasierte - Geschichte vom Vogel Greif, der alle umbringt, die sich ihm zu sehr nähern. Bis heute träumen Autorinnen wie die Britin Helen Macdonald in "H wie Habicht" davon, wie Vögel auf die Welt hinunterzublicken und als Beobachter "unverwundbar, unbeteiligt, ungeteilt" zu sein. Und die Berliner Schriftstellerin Monika Maron zeigte sich jüngst nicht nur in ihrem wegen mancher Aussagen unheimlich wirkenden Roman "Munin oder Chaos im Kopf" von Krähen fasziniert. Sie huldigte bereits zuvor im Büchlein "Krähengekrächz" den klugen Vögeln, die für sie alles verkörpern, "was uns schön und edel erscheint: Grazie, Zartheit, Eleganz, Kraft, Eigensinn, Kühnheit, Skurriles wie Erhabenes. Vor allem aber Freiheit."

Ganz so positiv gegenüber den Vögeln fällt das Urteil in Röckels "Vogelgott" nicht aus. Vielmehr zieht sie ihre Leser nach dem Prolog in eine düstere Familien- und zugleich Fantasy-Geschichte hinein, in der die Vogelgötter, die auch menschliche Gestalt annehmen, überwiegend bedrohlich erscheinen. In drei Teilen fächert der Roman die Geschichte der drei Kinder des Jägers Weyde auf. Sie alle werden in ihren Leben auf unterschiedliche Weise unheilvoll mit den verfolgten Vögeln des Vaters konfrontiert: Der jüngste Sohn Thedor lässt sich auf eine gefährliche Reise als Helfer bei einem Volk der Aza ein, gerät in ein undurchsichtiges Reich von Vogelmenschen und endet nach einer katastrophalen Entwicklung im Krankenhaus. Die Tochter Dora verschreibt sich einer Kunst-Promotion über einen Kirchenmaler namens Johannes Wolmuth, stößt bei der Recherche auf Bilder von geflügelten Wesen, die einst vom Volk wie böse Engel angebetet wurden - und beginnt selbst rauschhaft allerlei Mischwesen zu malen. Der älteste Sohn Lorenz recherchiert als Journalist über die Vogelmenschen und gerät schließlich ebenfalls immer tiefer in deren Bann.

Eindeutige Erklärungen bietet Röckels Roman nicht an, für all die seltsamen Auflösungserscheinungen zwischen Himmel und Erde, Mensch und Tier, Wirklichkeit und Wahn. Vielleicht ist auch alles nur ein Traum, tiefenpsychologisch zu deuten. Röckel spricht einmal vom "Schauder der unauflösbaren Ambivalenz" - sie liebt das Verwischen von Spuren, das Verschwimmen von Konturen und Grenzen. Da ihr Roman durch die Perspektivwechsel immer neue Richtungen einschlägt und die Motive dabei sorgsam und subtil verschränkt, folgt man den ausgelegten Fährten gerne. Eine Grund-Irritation jedoch bleibt, ja soll wohl bleiben. Befördert wird sie nicht zuletzt durch Sätze wie diese: "Wir sehen nichts mehr, wenn wir zum Himmel aufschauen. Aber wenn Gott nicht mehr da ist, übernimmt die Natur die Macht." Vielleicht als Riesenvogel.