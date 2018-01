4. Januar 2018, 22:11 Uhr Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen Befreit im Hier und Jetzt









Feedback

"Birdman" Hans Langer lebt mittlerweile in Wien. Seine Vogel-Gobelins fliegen nach New York und Chicago

Interview von Stephanie Schwaderer

Eigentlich hatte "Birdman" Hans Langner, Tassilo-Preisträger im Jahr 2002, ja so lange in seinem Künstlerhaus in Ratzenwinkl wirken wollen, bis Bad Tölz sich in Bird Tölz umbenennen würde. Dann aber zog er im Frühjahr 2013 weiter nach Portugal und Wien. Derzeit streckt er seine Flügel nach New York und Chicago aus.

SZ: Erinnern Sie sich noch: Wie war das, als Sie erfuhren, dass Sie Tassilo-Preisträger sind?

Hans Langner: Überwältigend, eine freudige Überraschung! Ich habe das als große Ehre empfunden, als Kompliment an meine Arbeit - und als Bestätigung dafür, dass man stets der Intuition folgen soll.

Was hat Sie damals dazu bewogen, Silo-Ballen auf den Feldern mit bunten Vögeln zu bemalen?

Das war ein Impuls. Ein spontaner Protest gegen diese scheußlichen Ballen. Sie haben mein ästhetisches Empfinden verletzt, jeden Tag ein bisschen mehr. Ich hätte nie damit gerechnet, dass ausgerechnet diese Aktion mein Durchbruch in Bad Tölz werden würde. Mittlerweile habe ich ein Wort dafür gefunden: Synchronizität. Das bedeutet, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Das war damals so, als ich den ersten Bauern angesprochen habe, ob ich seine Ballen bemalen dürfte. Er hat geantwortet: Endlich macht mal jemand etwas mit diesen Dingern, die verschandeln eh nur die Landschaft. Und mittlerweile sage ich das grundsätzlich von mir: Ich bin im richtigen Moment am richtigen Ort.

Seinen ersten großen Erfolg hatte Hans Langner in Hongkong, wo ihm der Name "Birdman" verliehen wurde. Vor kurzem feierte der gebürtige Karlsruher seinen 53. Geburtstag - mit alten Freunden in Bad Tölz. (Foto: Manfred Neubauer)

Immer?

Immer.

Wie kommt man in diesen Zustand?

Ich habe viele Jahre spirituell an mir gearbeitet. Nun fühle ich mich heil, klar, gereinigt. Und frei. Ich bin da, wo ich sein soll. Ich wünsche mir nichts und vermisse nichts.

Um Leichtigkeit und Freiheit geht es Ihnen auch in Ihrer Kunst. In Lagos haben Sie sich vor drei Jahren in ein leer stehendes Gefängnis einsperren lassen.

Das war eine erschütternde Erfahrung! Obwohl es nur ein Spiel war und obwohl ich nur 48 Stunden eingeschlossen war. 48 Stunden ohne Wind, ohne Sonne, ohne Geräusche. Ich habe diese Zelle als Vegetarier betreten und sie als Veganer verlassen. Gefangenschaft ist schmerzhaft. Ich esse nichts mehr, an dem der Preis der Gefangenschaft klebt.

Wie haben Sie diese Erfahrung künstlerisch verwertet?

Unter anderem durch eine Performance. Ich nenne sie Uncagement, Entkäfigung. Ich werde richtig laut, brülle und wüte auf der Bühne und zerstöre Käfige. Die Reaktionen darauf sind interessant. Ein alter Herr war entsetzt, weil ich einen vergoldeten Bambuskäfig zertreten habe. Er wollte wissen, warum ich dieses schöne Stück zerstört habe. Ich habe ihm geantwortet: Es gibt keine schönen Käfige. Einen Tag später kam er wieder und hat mir die Hand geschüttelt.

Vögel, die Hans Langner aus einem Gobelin "befreit" hat. (Foto: Harry Wolfsbauer)

Auch als bildender Künstler sind Sie den Vögeln treu geblieben. Allerdings erinnern Ihre neuen Motive nur noch entfernt an die Glotzaugen von den Silo-Ballen. Mochten Sie die nicht mehr?

Die mag ich noch immer. Aber ich habe mich weiterentwickelt. Seit drei Jahren arbeite ich vor allem mit antiken Teppichen und Gobelins, in denen ich verborgene Vögel aufspüre. Auch alte Ölgemälde und Heiligenbilder drehe ich so lange, bis ich erkenne, wo sich Vögel verborgen haben. Dann mache ich sie sichtbar, indem ich den Hintergrund bemale, ich befreie sie sozusagen. Das Faszinierende daran ist: Jeder Teppich, jedes Gemälde hat eine eigene Formensprache. Die Vielfalt meiner Vögel hat sich damit unendlich erweitert.

Auch die Preise Ihrer Arbeiten sind deutlich gestiegen.

Das liegt zum einen schon an den Materialkosten, die sind regelrecht explodiert. Gerade arbeite ich zum Beispiel mit vier Meter langen Gobelins, wirklichen Kostbarkeiten. Zum anderen habe ich einen Exklusivvertrag mit der Galerie Gugging on Österreich abgeschlossen, die mich sehr fördert. Im Januar bin ich mit drei großen Gobelins bei der Outsider Art Fair in New York vertreten. Und in Chicago bekomme ich eine Einzelausstellung. Davon habe ich 25 Jahre lang geträumt.

Was haben Sie damals eigentlich mit Ihren 1000 D-Mark Preisgeld gemacht?

Davon habe ich mir einen Bauwagen gekauft, daraus sollte ein kleines Museum in Tölz werden. Aber die Idee wurde nicht angenommen.

Geht Ihnen Bad Tölz manchmal ab?

Die Stadt nicht, aber die Natur rundum. In die Landschaft hatte ich mich damals verliebt - und in mein Häuschen im Ratzenwinkl. Die Fassade steht jetzt im Museum Gugging als Dauerinstallation.