3. Juni 2018, 18:53 Uhr Kurzkritik Vielseitig

Der norwegische Songwriter Erlend Øye im Volkstheater

Von Martin Pfnür

Als Erlend Øye das letzte Drittel dieses Konzerts mit der Aufforderung einläutete, er brauche nun 40 Freiwillige, die zum nächsten Song tanzen und auf der Bühne herumklopfen, war das nichts weniger als der Beginn einer unverhofften Party. Erklang mit der analogisierten Electronica von "For The Time Being" oder "Every Party Has A Winner And A Loser" doch plötzlich eine stark rhythmisch geprägte Musik, zu der sich in der Tat bestens tanzen ließ - und das ganz ohne die Akzente von ...