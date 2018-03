16. März 2018, 18:57 Uhr Kurzkritik Sex und Liebe

Enrique Iglesias in der Olympiahalle

Von Jana-Maria Mayer

MünchenIn München zu spielen, liebe er besonders, sagt Enrique Iglesias mehrmals. Dieser Auftritt hier sei sogar sein liebster Auftritt jemals in Deutschland, so der professionelle Publikumsliebling. Das ist unfreiwillig witzig, wenn man bedenkt, dass der 42-jährige Spanier überhaupt nur zweimal in Deutschland spielte in den vergangenen 16 Jahren, davon einmal in Berlin. Es ist aber auch egal an diesem Abend in der Olympiahalle. Denn der Latin-Pop-Star, der aussieht, als hätte man ihn um das Jahr 2000 herum in eine Zeitkapsel gesteckt und erst heute wieder rausgeholt - vermeintlich 25-jährig, mit Lederhose, Basecap und Kapuzenpulli - bietet eine grandiose Show.

Weniger wie ein Sänger, mehr wie ein Fußballspieler auf dem Feld, stürmt Iglesias durch die Menge und ballert einen Party-Hit nach dem anderen raus. Von "I'm A Freak" bis "Bailando" zelebriert er alle neueren Dance-Pop-Hymnen. Mehrfach holt er Fans auf die Bühne, fasst Fans an den Händen, wirft Fans Kusshände zu. Wesentlich tragen deshalb die Background-Sänger und die Band durch die Songs, während Enrique Iglesias mit meist zaghafter Stimme nur immer mal wieder mitsingt. Lediglich sein älteres Werk scheint anfangs zu kurz zu kommen. Wann kommt er endlich, der Liebeskummer-Song, der auf das Geräusch eines im Viervierteltakt hin- und herhüpfenden Tischtennisballs gedichtet wurde? Das fragt man sich zum Beispiel vergeblich, denn "Do You Know? (The Ping Pong Song)", der Welthit aus dem Jahr 2007, ist nicht Teil der Show. Aber dann, gegen Ende: die berühmte Ballade "Hero", grölend begleitet von den mehr als 12 000 Zuschauern. Riesige LED-Bildschirme untermalen mit Videokunst das Tour-Motto "Sex and Love". Überlebensgroßes loderndes Feuer prophezeit Iglesias' nimmerversiegende Sexyness, und futuristisch anmutende, ineinander verschachtelte geometrische Formen den andauernden Erfolg seiner Musik.

Apropos München-Liebe: Das feuerwerksgleiche Finale mit Konfettibomben vollzieht der Real-Madrid-Fan in einem von einem Fan geschenkten Bayern-München-Trikot.