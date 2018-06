15. Juni 2018, 18:57 Uhr Kurzkritik Schwungfülle

"Chiemgauer Musikfrühling" in München

Von Harald Eggebrecht

Ein erfreulich ungewohntes, dabei schwungvolles Programm war es, das die Initiatoren des "Chiemgauer Musikfrühlings" zum 15-jährigen Bestehen in der Allerheiligenhofkirche boten: Zuerst George Enescus traumverlorenes Nocturne (Diana Ketler, Klavier, Alexander Sitkovetsky, Violine, Razvan Popovici, Viola, Justus Grimm, Violoncello), zum Schluss seine erste Rumänische Rhapsodie in Klavierquartettfassung mit offensiver Virtuosität und Lust an folkloristischem Farbenspiel dargestellt und mit weidlicher Begeisterung gefeiert.

Vor der Pause allerdings verfehlten die Musiker (diesmal am Cello Torleif Thedeen, Marc Bouchkov, erste Violine, Sitkovetsky, zweite Violine, Popovici, Viola, Konstantin Lifschitz, Klavier) Geist und Charakter von César Francks dunkel glühendem f-Moll-Klavierquintett. Allzusehr setzte Lifschitz auf Monumentaldonnern, auf rauen Laut-Leise-Kontrast. Das bedrohte die Streichervielfalt so, dass auch hier immer weniger das Geschehen ausdifferenziert wurde, die expressive Fülle der dunklen Farben immer weniger erscheinen konnte, weil Fortissimodrücken und -sägen angesagt war. Schade. Doch dann versöhnten Sitkovetsky, Theeden, Ketler, Popovici zusammen mit dem Hornisten Olivier Darbellay und dem Klarinettisten Thorsten Johanns in Ernst von Dohnányis Sextett mit Vielfarbigkeit, Eleganz und kommunikativem Ensemblegeist.

Wie Theeden, in der Mitte sitzend, mit souveränem Cellospiel gleichsam die Geschicke nach allen Richtungen "leitete", wie Sitkovetsky geigerisch und kammermusikalisch zugleich glänzte im "Dialog" mit Popovici, und Ketler immer eindrucksvoll präsent, doch nie pianistisch lärmend war und die Bläser sich fein einmischten, machte unverhohlen Spaß. Ganz zu Beginn hatte Christian Kegel, Oberbürgermeister von Traunstein, mit leichtfüßiger Begrüßung in die "Hauptstadt des Chiemgaus" eingeladen, wo dergleichen abwechslungsreiche Konzerte im Frühling die Regel sind.