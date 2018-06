6. Juni 2018, 18:56 Uhr Kurzkritik Reinste Wundertüte

Die kalifornische Band "Sparks" im Freiheiz

Von Jürgen Moises

Würde man von Björk bis Sonic Youth alle Musiker und Bands aufzählen, die von den Sparks beeinflusst worden sind, käme man auf eine ellenlange Liste. Und das, obwohl die kalifornischen Brüder Ron und Russell Mael nach ihrem Aufsehen erregenden Glamrock-Meisterwerk "Kimono My House" von 1974 nur ein paar wenige Hits hatten. Dazu zählt der 1979 von Giorgio Moroder produzierte "Number One Song in Heaven". Oder die 1994 erschienene Techno-Hymne "When Do I Get To Sing 'My Way'". Beim Konzert in der Freiheizhalle waren diese natürlich alle zu hören. Und man muss sagen: Sie brachten die Fans teilweise komplett aus dem Häuschen. Was zeigt, dass die Sparks auch hier leidenschaftliche Anhänger haben.

Der Grund für die aktuelle Tour: das 23. Album "Hippopotamus", das nach einer neunjährigen Studiopause herauskam. Zumindest wenn man das mit der Band Franz Ferdinand unter dem Namen FFS produzierte Album nicht mitzählt. "Hippopotamus", das ist mal wieder die reinste musikalische Wundertüte voll mit exaltiertem Artpop und Glamrock, aus der Ron und Russell Mael zusammen mit einer versierten fünfköpfigen Band ebenfalls Lieder spielten. Darunter das vertrackte und skurrile Titelstück, in dessen Text ein "Volkswagen microbus" und "Titus Andronicus" nur deswegen in einem Pool landen, weil sie sich auf ""Hippopotamus" reimen.

Schräge, ironische Texte, sie sind bis heute ein zentrales Markenzeichen.

Das Gleiche gilt für Russell Maels hohen, falsettnahen Gesang, der auch nach 46 Bandjahren noch auffallend geschmeidig klingt. Und es gilt für die stoische, ernste Miene, mit der Ron Mael am Synthesizer sitzt. Bis auf den Moment bei "The Number One Song in Heaven", wo er die Krawatte lockert und los tanzt. Diesen altbewährten Running Gag lässt er sich auch dieses Mal nicht nehmen. Zum Schluss gibt es mit "Change" und "Amateur Hour" noch zwei herbeigejubelte Zugaben. Und eine Verbeugung, wie es sich für Gentlemen des Pop gehört.