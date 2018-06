5. Juni 2018, 18:54 Uhr Kurzkritik Reden fürs Dasein

Werner Fritschs "Mutter Sprache" im Theater Blaue Maus

Von Egbert Tholl

Die Magda ist jetzt auch schon alt, aber ihre Mutter ist noch viel älter. Die Mutter liegt seit acht Jahren im Koma und die Magda sitzt daneben und redet und redet, vielleicht, weil sie Angst hat, wenn sie mit dem Reden aufhörte, käme einer und stellte die Maschinen ab. Also redet sie, von Gott und der Welt, der kleinen Welt in der Oberpfalz, in der sie aufgewachsen ist und immer noch lebt, erzählt der Mutter, was die selber weiß, das vor allem, aber auch manches, was sich erst ereignet hat in den letzten acht Jahren, von denen die Mutter nichts mehr weiß - sie fiel ins Koma, als Magdas Mann starb.

Werner Fritsch schrieb den Monolog "Mutter Sprache" vor acht oder zehn Jahren, er ist ein weiterer Monolith im knarrenden Heimatkosmos von Fritsch, in dessen Zentrum weitere monolithische Figuren stehen wie etwa der Knecht Wenzel, der mit der Moderatorin im Fernsehen sprach und auch sonst eine recht eigene Sicht auf die Welt hatte. So wie "das Wernerl" Wenzels Flausen zu einem Monument der Erinnerung erhob, so modellierte er viele Jahre später die Magda aus der Gegend um die Hendlmühle heraus. Sie sagt, sie sei "vergessen", was zweierlei bedeutet, erst einmal, dass sie vergesslich sei, aber auch, dass sie ums eigene Vergessenwerden weiß. Und weil irgendwann das halt niemand mehr weiß, wie es dort zuging vor der Schweinemast und dem Sterben der alten Leut', schreibt Fritsch von den SSlern gegen Kriegsende, vom Mord in den Wirren danach, vom Verschwinden der Juden in Tirschenreuth, vom harten, kargen Bauernleben und von den vielen Menschen, die nicht mehr leben, weil sie sich selbst oder der Krebs sie umgebracht hat, oder das Alter oder überhaupt.

Im Theater Blaue Maus liegt nun Gerd Lohmeyer im harten Krankenbett als stumme Mutter (und stummer Regisseur) und Monika Manz sitzt neben ihm und erzählt. Lange. Auch Passagen aus dem Text, deren Wucht sich in Details verliert, aber vor allem viele tolle Momente, die Vergangenheit und Heimat leuchten lassen. Manz und Lohmeyer sind sich gewiss, die idealtypische Verkörperung der Magda zu entwerfen, was nicht ganz falsch ist, aber zum Verlust jeglicher Haltung zum Text führt. Die Worte hätten noch tausend Farben mehr, die denkt man sich mit.