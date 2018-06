7. Juni 2018, 19:00 Uhr Kurzkritik Ohne Fleisch

Liesl Weapon stellt ihr Soloprogramm "Wurscht" vor

Von Thomas Becker

Erst mal ein Veganer-Witz - na gut, nicht gerade originell, kann ja noch werden. Sich über diese Lebensform lustig zu machen, hat Konjunktur, jedenfalls auf vielen Bühnen des Landes. Das Publikum im Fraunhofer, mitten im hippen, aufgeklärten Glockenbachviertel, gehört nicht zu der Sorte, die man mit billigen Späßen über Tofu-Burger gewinnt - und das ist das Problem von "Wurscht", dem "ersten echten Solo", wie Liesl Weapon ihr Debüt als Kabarettistin selbst nennt.

Weapon, die im richtigen Leben Amelie Diana Magdeburg heißt, meint es ja gut, aber irgendwann langt es mit der Predigt und dem Missionieren. Der Untertitel des Programms heißt "Warum die Welt nicht zu retten ist und wir es trotzdem tun sollten" - ein Statement, das wohl jeder im Saal unterschreiben würde, und ohne jeden persönlich zu kennen, darf man einigen unterstellen, bewusst durchs Leben zu gehen. Insofern finden all die Zahlen und Fakten zum drohenden Weltuntergang wegen übermäßigen Fleischkonsums, Plastikmüll-Overkill und grassierender Statussymbolsucht, die Weapon uns vor die Füße kippt, die falschen Abnehmer, klingen nach dem VHS-Kurs ,Achtsam leben', machen nicht betroffen, sondern ermüden in ihrer Fülle. Die Gstanzln am Akkordeon lockern zwar auf, sind aber selten in den eifrig recherchierten Text-Wust eingebunden. Und wenn die so herrlich krachert Niederbairisch schwadronierende Blondine "priorisieren" vom Blatt liest, dann passt das nicht zusammen, dann - ha! - ist zu wenig Fleisch am Spaß. Dann ist sie eine andere Liesl Weapon.