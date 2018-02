16. Februar 2018, 18:54 Uhr Kurzkritik Minidramen

Die Leipziger Band "White Wine" in der Milla

Von Jürgen Moises

Der Sprung ins Publikum, der ist im Grunde ja nichts Neues. Insofern konnte man Joe Haege, den Sänger und Songwriter der Leipziger Band White Wine, beim Konzert in der Milla in einer klassischen Rolle erleben. Beim zweiten Mal dann aber die Steigerung. Da sah man Haege während des Songs "Falling From The Same Place" eine Art Stellwand inklusive Guckloch aufbauen, durch das er von einer kleinen Lampe beleuchtet sang. Damit nicht genug, legte er sich mithilfe eines Leuchtkabels seinen eigenen Laufsteg im Publikum an, auf dem er exaltierte Bewegungen in Richtung Bar vollführte, um sich danach auf dem leicht schrägen Boden an einem gelben Band gewissermaßen abzuseilen und anschließend wieder auf die Bühne zu springen.

In diesem Moment wurde der Auftritt zur theatralischen Performance, und diese hatte mit den Songs von White Wine auch die passende Musik. Denn die sind selbst schon düstere Minidramen, atmosphärisch dicht inszeniert und live von Haege an Gitarre, Synthesizer und Percussion vorgetragen. Fritz Brückner steuerte am Schlagzeug dazu harte, vertrackte Beats bei und Christian Kühr dunkle Akkorde und Störgeräusche an Bass, Synthesizer und Fagott. In der Milla stellten sie ihr zweites Album "Killer Brillance" vor, dessen Lieder von den kleinen Morden handeln, die wir tagtäglich begehen.

Stilistisch bewegt sich das zwischen Indierock, Industrial, Synthie- und Noisepop. Es blubbert, scheppert, kratzt, hat aber auch sehr melodische Momente. Und an den klugen Arrangements und der leidenschaftlichen Performance von Joe Haege merkt man, dass er in seiner früheren Heimatstadt Portland bereits in Bands wie 31 Knots oder Tu Fawning und auch schon in Filmen mitgespielt hat. Dafür hätte er etwas mehr verdient, als eine halbvolle Milla. Vom anwesenden Publikum wurden White Wine auf jeden Fall zu Recht gefeiert.