31. Mai 2018, 18:36 Uhr Kurzkritik Kein Bühnentier

Bastian Sick präsentiert im neuen Programm olle Kamellen

Von Thomas Becker

Wenigstens ist er ehrlich. Mitten im Programm sagt Sebastian Sick: "Machen wir uns nichts vor: Jede Lesung ist immer auch eine Verkaufsveranstaltung für meine 14 Bücher." Nach der Pause, die er an seinem kleinbuchhandlungsgroßen Verkaufsstand mit Signieren verbringt, beichtet der Sprachwahrer des Jahres 2004 dem Publikum im Lustspielhaus: "Ich mach' das hier nicht mit Eifer, sondern zum Geldverdienen. Zum Komiker hat's nicht gereicht, und dann bin ich halt Klugscheißer geworden." Sehr viel mehr muss man nicht wissen über Sicks neues Programm "Schlagen Sie dem Teufel ein Schnäppchen". Dass das neue Buch so heißt, versteht sich von selbst.

Sick ist Bildungshuber, Oberlehrer, pedantischer Sprachpfleger - und eine Marketingmaschine. Aus den Zwiebelfisch-Kolumnen bei Spiegel Online über die Sprachunfälle des Alltags entstand vor 14 Jahren "Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod" - und damit der Hype um den Korrekturleser der Spiegel-Website. Brett- und Computerspiele, Jahreskalender und Aufstellbücher sind zu dem Bestseller erschienen. Es folgten Lesetourneen, einmal vor 15 000 Zuschauern in der Köln-Arena, was ihm einen Eintrag im Guinness-Buch bescherte sowie eine eigene TV-Show. Was erstaunt, denn dass dieser Sick kein Bühnentier ist, erschließt sich sofort. Jeden noch so lauen Gag liest er vom Blatt ab, freut sich über das Glucksen im Saal beim schlüpfrigen "Schuss an die Latte von Beckham", probiert andere Darstellungsformen als die ewigen Bilderstrecken von Rechtschreibfehlern aus den Supermärkten des Landes und versucht sich gar als Sänger, was leider ganz fürchterlich klingt. Dass Linguisten dem Romanisten und Geschichtswissenschaftler schlichtweg die Kompetenz absprechen? Geschenkt, solange die Leute Bücher kaufen und sich über die Nutzer von Deppen-Apostrophen schlapp lachen.

Aber mit diesen ollen Kamellen seit Jahr und Tag auf Tour gehen, jeden Abend den selben Käse zum Kopfschütteln und Fremdschämen unters Volk hobeln? Da schüttelt der Nachbar im Publikum nur den Kopf und meint: "Da geh' ich lieber zum Baden."