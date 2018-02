15. Februar 2018, 18:55 Uhr Kurzkritik Große Besatzung

"Auf See" im Lustspielhaus ist anarchischer Spaß

Von Oliver Hochkeppel

Normalerweise ist ja am Aschermittwoch Schluss mit der Kostümiererei. Im Lustspielhaus aber geht es bis Samstag munter weiter: Wüste Gesellen mit Holzbein, Säbel und Pluderhose bevölkern die in eine Hafen-Spelunke verwandelte Bühne. "Auf See" heißt der nächste Streich der Vereinsheim/Lustspielhaus-Clique rund um Sven Kemmler und Jochen Malmsheimer, die sich nun schon seit einigen Jahren als Genre-Klischee-Zerschredderer austobt.

Eine Mix-Show mit thematischer Klammer also, und die geht diesmal so: Kemmler alias Captain Erwin Ahab (tatsächlich Gregory Peck in der Moby-Dick-Verfilmung täuschend ähnlich) sucht eine neue Crew, um endlich seinen weißen Wal zu erwischen. Also sprechen vor: der einbeinige Malmsheimer als auch noch in den sprachlich hanebüchendsten Seemannskommandos kundiger Long John Silver; Georg Schramm als mit Kakerlaken, Ratten, Silberfischchen und Wundbrand "Food-Style" kreierender Schiffskoch (samt Till Hofmann als französelndem Gehilfen); Frank Smilgies und Sebastian Rüger (Ulan & Bator) als Navigatoren Backbert und Steuerbert. Zwischendrin schneit auch noch Willy Michl als indianischer Hans Albers herein. Und hält das Seefahrer-Genre für Frauen sonst nur Nebenrollen bereit, so haben hier Martina Schwarzmann als Meerjungfrau-Kugelfisch-Kreuzung in verwegener Stachel-Bodymaske, Dagmar Schönleber als weiblich reflektierender Transgender-Matrose und vor allem Nessi Tausendschön als "Schiffspapageiin" große, wahrhaft feministische Auftritte.

Abgesehen von den Kostümen ist das alles also fast ein Gegenentwurf zu Fasching: Statt organisierter, konformer Fröhlichkeit zelebriert "Auf See" einen anarchisch-anarchistischen Spaß. Und läuft dank Schramms schmerzhafter Ironie, Malmsheimers pädagogischem Getöse und nicht zuletzt den famosen Texten von Michael Sailer und Alex Burkhard zu großer Fahrt mit Tiefgang auf. Da bleibt kein Auge trocken.