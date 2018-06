3. Juni 2018, 18:53 Uhr Kurzkritik Elektrisierend

Jakub Hruša am Pult der Münchner Philharmoniker

Von Klaus Kalchschmid

Unter den drei großen berühmten tschechischen Komponisten hat an diesem Abend in der Philharmonie Bedřich Smetana gefehlt: etwa mit Teilen aus "Mein Vaterland", seinem wunderbaren Zyklus von Tondichtungen. Denn die in intensive Vielschichtigkeit getriebene Ouvertüre zu Leoš Janáčeks letzter Oper "Aus einem Totenhaus" zu Beginn - wohltuend ohne Bebilderung durch Frank Castorf wie derzeit an der Bayerischen Staatsoper - und eine musikantisch überbordende Sechste Dvořák am Ende zeigten, dass Jakub Hruša ein großartiger Botschafter der Musik seiner Heimat ist; und dies nicht nur bei seinem Orchester, den Bamberger Symphonikern, sondern auch am Pult der Münchner Philharmoniker.

Von keines Gedankens Blässe angekränkelt, wurden die vier Sätze von Dvořáks D-Dur-Symphonie mit elektrisierender Musizierlust dargeboten: Der durchaus streng in Sonatensatzform gebaute, aber höchst lebendig und sinnenfroh komponierte Kopfsatz ebenso wie das emphatische, traumschöne Adagio oder der in seinen wechselnden Takt-Schwerpunkten rhythmisch so prägnant zündende wilde "Furiant" des Scherzos. Im Finale zog Hruša das Tempo nochmals an, was die Philharmoniker keineswegs in Verlegenheit brachte, sondern von ihnen, hörbar angesteckt, begeistert mitgetragen wurde.

Beethovens drittes Klavierkonzert blieb dazwischen ein Fremdkörper, was weniger an den Philharmonikern und Hruša lag, die trotz großer Besetzung leicht und elegant bereits ihre umfangreiche Einleitung musizierten, sondern eher an Arcadi Volodos, der den Klavierpart zwar souverän meisterte, aber vor allem Extreme kannte: knalliges, starres Fortissimo auf der einen und vernuscheltes Pianissimo auf der anderen Seite, das sich wenig tragfähig in den Weiten der Philharmonie bis an die Grenzen der Hörbarkeit verlor. Orchester und Pianist wirkten, als ob sie nicht mit-, sondern nebeneinander musizierten. Da wäre Smetana doch die entschieden bessere Wahl gewesen.