7. Juni 2018, 19:00 Uhr Kurzkritik Dunkel glühend

Anne-Sophie Mutter mit Roman Patkoló und Lambert Orkis

Von Harald Eggebrecht

Bach, Mozart, André Previn, Krzystof Penderecki, zwei Zugaben - eine Fülle an differenzierter, komplexer und virtuoser Violinmusik vom Barock bis zur Gegenwart bot Anne-Sophie Mutter beim Sonatenabend mit Lambert Orkis in der Philharmonie. Die große Geigerin begann burlesk-amüsant: Zuerst spielte sie mit dem famosen Kontrabassisten Roman Patkoló Pendereckis witzig-elegantes Duo, dann Previns "The Fifth Season"-Stück, das sie im vergangenen März in New York uraufgeführt hat. Helle, glitzernde, lässig mit Jazz- und Zigeunergesten jonglierende Musik, die Anne-Sophie Mutter glamourös verwirklichte. Dann ...