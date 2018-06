6. Juni 2018, 18:56 Uhr Kurzkritik Diva und Verführer

Der Entertainer Sven Ratzke in der Lach und Schieß

Von Thomas Becker

Was für eine Type! Was für eine Stimme! Und was für ein Spaß! Man kann von Sven Ratzke, diesem Fabelwesen im Glitzerfummel, halten, was man will, aber der recht wortlastigen Lach- und Schießgesellschaft tut dieser schrill-schräge Paradiesvogel verdammt gut. Der Deutsch-Niederländer sieht aus wie eine Mischung aus Johnny Rotten, Frank N. Furter und dem frühen Uwe Ochsenknecht, und nicht nur seine Frisur wirkt so, als hätte er die Finger zu lange in der Steckdose gehabt. Keine Ahnung, was er sich morgens ins Müsli rührt, aber es verleiht ihm jedenfalls reichlich Power und macht ziemlich große Augen.

Was der Frühvierziger in "For one night only" auf der Bühne treibt, passt in keine Schublade, am ehesten noch in die mit der Aufschrift "interaktives Musiktheater". Gefragt ist er beim Adelaide Cabaret Festival genauso wie beim Theaterfestival in Den Bosch, dem Fringe Festival in Edinburgh, in einem New Yorker Pub sowie im Schmidt Theater auf der Reeperbahn. Ratzke ist hemmungslos, bizarr, aufregend, surreal, schamlos, verstörend und gerne albern. Er ist Diva, Verführer, Klamauk- und Radau-Bruder, ein sympathischer Selbstdarsteller, ein Bühnentier und Performer, der mit einmal Handaufspreizen mehr Präsenz entwickelt als andere über den ganzen Abend. Er sagt: "Für mich ist jede Show ein One-Night-Stand mit dem Publikum." Sein Mantra: die Erotik. Auch als Frau würde der Lulatsch locker durchgehen.

Eine Wucht ist er als Sänger: Jackos "Billie Jean" mal ganz anders, Falcos "Jeanny" sehr berührend, "Kiss" von Prince eingedeutscht, Schmachteleien von Gigolo and Gigolette in der Tony-Bennett-Nummer "Boulevard of broken dreams", und wenn er den Joy-Division-Song "Love will tear us apart" übersetzt, streicht nebenan die Gattin ihrem Silberrücken sanft über den Buckel. Genau dort verläuft auch der David-Bowie-Schauer, den er mit dem maximal gefühligen "Heroes" ins Publikum schickt. Die Zugabe heißt "Lasst mich so bleiben, wie ich bin". Aber gern.