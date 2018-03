11. März 2018, 18:54 Uhr Kurzkritik Dauerhaft verehrt

Das Comeback der "Kelly Family" in der Olympiahalle

Von Martin Pfnür

Dass es sich bei diesem Comeback um ein besonderes handelt, wird bereits klar, als die Kelly Family samt sechsköpfiger Begleit-Band die Bühne betritt und "I Can't Stop The Love" anstimmt. Wie beim Kirchgang schnellen da die 11000 Zuschauer aller Altersklassen in der ausverkauften Olympiahalle aus ihren Stühlen, um sich glückselig im rockig angehauchten Irishfolk des Stücks zu wiegen. Sitzen will fortan kaum jemand mehr.

Es sind auch Gesten wie diese, mit denen sich die Dimensionen dieses Pop-Phänomens greifen lassen. 14 Jahre ist es her, dass die neun Kinder des 2002 verstorbenen Patriarchen Dan Kelly den Betrieb einstellten, um einem Burnout vorzubeugen und sich zwischen TV-, Sport- und Solokarrieren neu zu orientieren. Es war dies der Preis eines Aufstiegs, der den vagabundierenden irischstämmigen Clan einst vom Straßenmusikerdasein zum Mainstream-Erfolg in die Arenen führte. Der Spott, den etwa Stefan Raab über der hippiesken Großfamilie ausgoss, ließ freilich nicht lange auf sich warten - blanker Hohn und maximale Ergebenheit, dazwischen gab es damals eher wenig.

Geht man von der ausverkauften aktuellen Tour und dem Chart-Erfolg des Comeback-Albums "We Got Love" aus, hat nun vor allem die Ergebenheit überdauert. Nach dem Ausstieg von Paddy, Maite und Barby zum Sextett geschrumpft, danken es die im Wechsel singenden Angelo, Joey, Jimmy, John, Kathy und Patricia sowie der als Gast drehleiernde Paul ihren Fans mit einem musikalisch überzeugenden Konzert, das quer durch ihren gewaltigen Katalog führt: von rasendem Rock ("Why Why Why") über Großhits wie der aus tausenden Kehlen geschmetterten Ballade "An Angel" und Exkursen in den Flamenco ("Echo La Ronda"), in den Chanson ("Une Famille C'est Une Chanson") oder den Gospel ("Swing Low") bis hin zu steinalten Pathos-Stücken wie dem einst von Dan Kelly getexteten "Who'll Follow Me". Unterm Strich ergibt das zwar viel Schmalz - aber auch viel Kurzweil.