12. März 2018, 18:55 Uhr Kurzkritik Apokalyptisch

Die Wüstenrockband "Calexio" in der Mufftahalle

Von Jürgen Moises

Musik, heißt es, kann Grenzen überwinden. Und sollte Donald Trump zwischen den USA und Mexiko tatsächlich seine Mauer bauen, könnten die Lieder von Calexico so etwas wie Trost, Utopie oder auch nostalgische Erinnerung sein. Denn in diesen findet seit mehr als 20 Jahren ein reger Austausch zwischen den USA und Mexiko statt. Und weil sie in ihre Songs gerne Mariachi-Bläser und andere mexikanische und lateinamerikanische Folklore-Elemente einbeziehen, ist es auch kein Wunder, dass Joey Burns und John Convertino, die Gründer der in Arizona beheimateten Wüstenrockband, die Pläne von Trump nicht gut finden. Deswegen haben sie mit "The Thread That Keeps Us" ein vergleichsweise politisches, neues Album gemacht, das sie nun in der ausverkauften Muffathalle vorstellten.

"I'll take you and the whole world with me", heißt es denn auch apokalyptisch im Song "Dead In The Water", der mit seinen rauen Riffs auf die Politik von Trump abzielt und mit dem Calexico ihr Konzert eröffnen. Bei "Voice In The Field" wechselt der Sänger und Gitarrist Joey Burns dann aber zur Akustikgitarre, die vertrauten Trompeten setzen ein und auch vom Thema Politik ist nicht mehr viel zu hören. "Lasst und das Leben feiern", heißt es stattdessen, bevor die siebenköpfige Band mit E-Gitarre, Schlagzeug, Kontrabass, Akkordeon, Trompeten und Lap-Steel-Gitarre den Klassiker "Across the wire" anstimmt und danach ein unterhaltsames, ständig zwischen Melancholie und Euphorie pendelndes Potpourri aus eigenen Songs und mexikanischen Cover-Stücken abliefert.

Das macht sie mit Unterstützung von Camilo Lara alias The Mexican Institute Of Sound: Ein mexikanischer DJ und Elektronik-Musiker, der am Oscar-gekrönten Soundtrack des Animationsfilms "Coco" beteiligt war, den Abend als Vorprogramm eröffnet hat und nun zu den Songs Beats, Folklore-Samples und seine Stimme beisteuert. Damit ist er vor allem dann gefragt, wenn Joey Burns mal wieder "Cumbia" ausruft. Dann wird das Konzert zur ausgelassenen Tanzparty, als die es nach der Zugabe "Güero canelo" auch unter großem Applaus endet.