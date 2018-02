16. Februar 2018, 18:54 Uhr Kunstgeschichte Vergessen im Schuppen

(Foto: Buchheim Museum der Phantasie, Bernried am Starnberger See)

Im Nachlass des Sammlers Lothar-Günther Buchheim sind überraschend Bilder des Malers Leo von König aufgetaucht

Von Sabine Reithmaier

Lothar-Günther Buchheim war ein manischer Sammler. Vieles, was der Verleger, Maler und Autor neben den Meisterwerken deutscher Expressionisten hortete, füllt das Buchheim-Museum. Was er dort nicht unterbrachte, blieb in seinem Haus in Feldafing, füllte Schränke und Schubladen. Aber er besaß auch Objekte, mit denen er nicht so recht etwas anzufangen wusste, und die stopfte er anscheinend kurzerhand in seinen Hausmeisterschuppen. Diesem Vorgehen verdankt das Buchheim-Museum jetzt eine echte Überraschung. Denn als man den Schuppen räumte, der wie das Haus im Oktober 2017 abgerissen wurde, entdeckte man 50 aufgerollte Leinwände, ausschließlich Gemälde und Studien Leo von Königs. "Ein Sensationsfund", schwärmt der Museumsdirektor Daniel J. Schreiber.

Leo von König (1871 bis 1944) zählte neben Max Liebermann und Lovis Corinth zu den großen Malern der Berliner Secession, hoch geschätzt wegen seiner unverwechselbaren Handschrift. Berühmt wurde er vor allem durch Porträts seiner Zeitgenossen, er malte Käthe Kollwitz, Ernst Barlach, Emil Nolde oder Gerhart Hauptmann. Leider aber im Jahr 1935 auch Joseph Goebbels und dessen Töchter Helga und Hilde, was ihn vermutlich einen Teil seines Nachruhms kostete und ihn in Vergessenheit geraten ließ.

Die Goebbels-Gemälde gelten als verschollen, tauchten auch im Schuppen nicht auf. König war allerdings kein Freund der Nationalsozialisten, äußerte sein Unbehagen über sein Leben in dieser "Antizeit", litt "unsäglich unter der Gewalt des Unedlen, Niedrigen und Gemeinen". Im Frühjahr 1935 gehörte er einer Jury an, die im Auftrag Goebbels eine Ausstellung Berliner Künstler in München kuratierte. Für König spricht, dass Gauleiter Adolf Wagner die Auswahl missfiel, er ließ 26 Bilder gleich wieder entfernen. Hitler konnte mit dem Maler nichts anfangen, ließ 1937 in der "Großen Deutschen Kunstausstellung" in München ein Gemälde Königs abhängen und trat höchstpersönlich mit dem Fuß ein Loch ins Bild.

Bis dahin hatte König eine großartige Karriere gemacht. Der Sohn eines preußischen Generals hatte an der Königlichen Akademie der Künste in Berlin studiert, war dann an die Académie Julian in Paris gewechselt, bevor er an der Unterrichtsanstalt im Kunstgewerbemuseum in Berlin zu unterrichten begann und erst Mitglied der Münchner, später der Berliner Secession wurde. Die Künstlervereinigung verließ er allerdings 1910 gemeinsam mit Max Beckmann wieder, nachdem Ausstellungsjuroren der Secession Bilder überwiegend expressionistischer Maler zurückgewiesen hatten und sich Reformbemühungen widersetzten. Der Streit führte zur Gründung der "Neuen Secession".

1943 verließ König Berlin, zog in die Tutzinger Brahms-Villa, starb dort im April 1944. Die Sorge, die anrückenden Alliierten könnten ein missliebiges Bild in seinem Berliner Atelier entdecken, war vermutlich der Grund, warum Mechthild König unmittelbar nach dem Tod ihres Vaters den in Berlin weilenden Buchheim anrief. Schließlich hatte der den Maler als Vorbild und Mentor sehr gern gemocht. Mechthild bat ihn, im Atelier alle Bilder aus den Rahmen zu schneiden und sie einschließlich ihrer Töpferscheibe nach Tutzing zu bringen. Buchheim schilderte Anruf und Atelierbesuch später in seinem Roman "Die Festung", berichtet auch von der beschwerlichen Zugreise. Doch er schaffte das Konvolut auf einem Leiterwagen zu den Königs, erhielt ein Gemälde als Geschenk. Dieses Bild, das den Künstler mit seiner Frau zeigt, gehört schon lang zum Inventar des Museums. Zu einem späteren Zeitpunkt habe Buchheim die jetzt aufgetauchten Rollen erhalten, eine Art "Negativ-Auslese", wie Schreiber sagt. Denn bei den meisten Bildern handelt es sich nicht um fertiggestellte Werke, sondern um Vorstudien, vieles ist nicht signiert.

Inzwischen hat Schreiber mit Studenten der Uni München die Fundstücke erforscht. Durch den Abgleich mit anderen Arbeiten sei es gelungen, die meisten Personen auf den Bildern zu identifizieren, berichtet er. Allerdings sind die Gemälde nach so vielen Jahren im Schuppen in einem jämmerlichen Zustand. Daher sucht das Museum nach Restaurierungspaten. Der Kostenaufwand pro Bild dürfte zwischen 500 und 1000 Euro liegen. Im Juli sollen in einer Schau einige der Werke gezeigt werden. Eine Frage bleibt aber offen: Was bewog Buchheim, diese Bilder so sträflich zu vernachlässigen?