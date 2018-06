5. Juni 2018, 18:54 Uhr Kunstband Stadtbilder

Martin Arz zeigt in seinem Buch den Reichtum der Urban Art auf Münchner Mauern

Von Jürgen Moises

Es klingt ja schon ein bisschen paradox. Da gehört München in punkto Graffiti und Streetart zu den europäischen Pionierstätten, und das gleich auf mehrfache Art und Weise. In Berichten oder Dokumentationen über Street- oder auch Urban Art findet sie aber als solche nur selten Erwähnung. Gleichzeitig ist sie eine der wenigen deutschen Städte, die einen eigenen Fördertopf für Streetart-Projekte hat. Was aber passiert? Immer mehr Freiflächen verschwinden, und die Stadt wirkt nur sehr mäßig daran interessiert, Ersatz dafür zu schaffen. Die Gründe dafür? Die dürften wohl in einem fehlenden Bewusstsein dafür liegen, was die Münchner Streetart-Szene alles geschaffen hat.

Martin Arz schafft mit seinem Buch "Munich Walls. Urban Art auf Münchens Wänden" nun Abhilfe. Das heißt, genau genommen hat das der Münchner Autor, Fotograf und Herausgeber bereits vor sechs Jahren mit "Street Art München" getan. Mit "Munich Walls" liefert er nun gewissermaßen die Fortsetzung, indem er auf eine sehr umfassende Art dokumentiert, was sich in den letzten fünf Jahren auf den Straßen und den Wänden von München getan hat. Und das ist eine ganze Menge, wie man selbst als aufmerksamer Straßenbeobachter erstaunt feststellt. Da hat man fast den Eindruck, die gesamte Stadt wäre mit Graffiti und Murals, das heißt riesigen Wandbildern überzogen. Stattdessen muss man, darauf weist Arz den Leser hin, sie in den meisten Fällen aber erst mal suchen. Insgesamt legt Arz den Schwerpunkt auf Wandarbeiten, er stellt sie nach Orten geordnet, mit Namen und Entstehungsjahr vor. Es gibt ein Glossar mit wichtigen Begriffen, Kurzbiografien, und auch die Geschichte der Streetart in München wird von Arz knapp, informativ und durchaus kritisch erzählt. Außerdem gibt es ein Interview mit "Mama Graffiti" Astrid Weindl. Die Mitbegründerin und bis vor kurzem noch Leiterin der Färberei ist eine intime Kennerin und Unterstützerin der Münchner Szene, die schon seit über 30 Jahren für deren Anerkennung kämpft.

Martin Arz: Munich Walls (Hirschkäfer Verlag); am Do., 7. Juni, um 19 Uhr: Buchvorstellung und Ausstellung von Streetart, Buchhandlung Isarflimmern, Auenstr. 2