18. März 2018, 18:49 Uhr Kulturerbe Landshuter Hochzeit zählt dazu

Das historische Dokumentarspiel "Landshuter Hochzeit" in Niederbayern und das Festspiel "Further Drachenstich" in der Oberpfalz sind in das Bundesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden. Das teilte die Deutsche Unesco-Kommission am Freitag in Bonn mit. Die beiden Bräuche sind zwei von insgesamt sieben Neuaufnahmen in das nationale Verzeichnis. "Die Neueinträge in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes zeigen den kulturellen Reichtum in Deutschland", sagte Christoph Wulf, Vizepräsident der Deutschen Unesco-Kommission. Die "Landshuter Hochzeit" war 2017 bereits ins Verzeichnis des bayerischen Kulturerbes aufgenommen worden, der "Further Drachenstich" 2015.