11. März 2018, 18:54 Uhr Kritik Gemeinsam stark

Peter Maffay und Gastmusiker begeistern in der Olympiahalle

Von Dirk Wagner

Statt "ich" sagt Peter Maffay immer "wir", wenn er in der ausverkauften Olympiahalle seine Lieder ansagt. Das wirkt bisweilen wie ein Pluralis Majestatis. Doch Maffay beschreibt mit solchem Plural nur seine eigene Karriere als das Gemeinschaftswerk aller daran beteiligten Musiker. Dazu zählt auch der holländische Top-Gitarrist JB Meijers, der im Konzert auch mal die Posaune spielt. Oder Maffays langjähriger Schlagzeuger Bertram Engel, der als einer der großartigsten Drummer Deutschlands zu Recht die Kick-Drum mit dem eigenen Namen verziert. Und natürlich ist es nicht selbstverständlich, dass ein gefragter Gitarrist wie Carl Carlton, der schon mal ein Job-Angebot von Bruce Springsteen ablehnte, weil er seinen Kindern einen gemeinsamen Urlaub versprochen hatte, in Maffays Band mitwirkt. Mit ihm sitzt nämlich kein gewöhnlicher Mietmusiker auf der Bühne neben Maffay, sondern ein Überzeugungstäter, dessen grandioses Saitenspiel jedem anderen die Show gestohlen hätte.

Doch Maffay lässt sich die Show nicht stehlen. Er schenkt sie mit der Begeisterung eines Musikfans seinen Musikern. Kaum aber, dass er ihnen die Bühne überlässt, strahlt deren Glanz wieder so lichtern auf den eigentlichen Star zurück, dass kein Scheinwerfer ihn hätte besser ausleuchten können. Dieses Gemeinschafts-Wir wird bei der laufenden Tournee noch verstärkt: Maffay spielt da das Programm seines "Unplugged"-Auftritts für den Sender MTV, zu dem er 2017 viele Ehrengäste eingeladen hatte. Einige erweisen ihm nun in der Olympiahalle die Ehre.

Maffay vermeidet jede Hierarchie. In "Der Mensch, auf den du wartest" singt er mit Jennifer Rostock-Frontfrau Jennifer Weist: "Es interessiert mich nicht, ob du König oder ein Bettler bist." Darum bereitet es seinen Gastmusikern auch so ein sichtbares Vergnügen, mit ihm musizieren zu dürfen. Wobei sie nicht nur dessen Hits neu interpretieren, die von Streichern und Bläsern verstärkt in der bestuhlten Olympiahalle akustisch aufbereitet werden. Sondern sie singen auch eigene Songs, bei denen Maffay und seine Band ihnen nun als Begleitung dienen. Etwa, wenn Weist ihr "Leuchtturm" singt, oder wenn Johannes Oerding, der mit Maffay unter anderem "Über sieben Brücken musst du gehen" gibt, sein eigenes "So schön" neu interpretiert. Maffay begegnet allen Musikern so freundschaftlich auf Augenhöhe, dass er umgekehrt auch nicht die stimmliche Konkurrenz eines der besten Soul-Sänger Deutschlands, nämlich Max Mutzke, fürchten muss, als dieser ihn bei "Ich wollte nie erwachsen sein" unterstützt.

Maffay muss trotz seines Alters übrigens auch nicht mehr erwachsen sein. Der 68 Jahre alte Sänger zählt nämlich auch dort, wo er sich wieder klein macht, zu den Größten