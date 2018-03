15. März 2018, 18:56 Uhr Konzert Sonnyboys des Softrock

Die finnische Band "Sunrise Avenue" kommt in diesem Jahr gleich zweimal nach München. Wer in der ausverkauften Olympiahalle nicht dabei sein kann, hat im Sommer auf dem Königsplatz eine weitere Chance

Von Jana-Maria Mayer

In Deutschland kennt man Skandinavien unter anderem für die erfolgreichen Rockmusik-Exporte. Da wären zum Beispiel die finsterbösen Black-Metal-Bands, die in den Neunziger- und Nullerjahren die pubertäre Eltern-Kind-Entfremdung auf ein Maximum getrieben haben. Und dann wären da noch sonnig-leichte Poprock-Bands wie Sunrise Avenue, die mit ihren spätestens aus dem Radio bekannten Hits wie "Fairytale Gone Bad" und "Hollywood Hills" in vollen Stadien Menschen jeden Alters zusammenbringen. Zum Beispiel an diesem Freitag in der Münchner Olympiahalle - das Konzert ist bereits ausverkauft.

Er ist das Gesicht der Band: Sänger Samu Haber und seine Musikerkollegen von "Sunrise Avenue". (Foto: Universal)

Die Popularität der finnischen Band in Deutschland ist zu großen Teilen auch darauf zurückzuführen, dass Frontmann Samu Haber, der Mann mit dem niedlichen Surferboy-Auftreten und der dazu extravagant sonoren Stimme, in den vergangenen Jahren hierzulande medial dauerpräsent ist. Als Juror in den TV-Castingshows "The Voice Of Germany" und "Die Band" - eine Aufgabe, für die er extra Deutschunterricht genommen hat - gilt der 41-Jährige als sympathischer Publikumsliebling. Die Castingshows seien für ihn ein nötiges Soloprojekt neben der Band, sagte er in einem Interview, und in Anbetracht der Tatsache, dass er sich dem Bandleben seit seinem 16. Lebensjahr - damals noch mit Sunrise - widmet, kann man ihm einen solchen Alleingang nicht verübeln. Und das, obwohl das Jurorendasein in Castingshows gemeinhin als reine Marketingpraktik von sowieso längst etablierten, aber leicht in Vergessenheit geratenen Künstlern gilt.

Jetzt also die Münchner Olympiahalle. Anlass: Das Jahrhundert der gebrochenen Herzen. Zu hören gibt es nämlich neben den bereits erwähnten Hits vor allem Songs vom fünften Studio-Album "Heartbreak Century", das nach seiner Veröffentlichung im Oktober des vergangenen Jahres gleich Platz eins der deutschen Albumcharts erobert und sich in weniger als zwei Monaten mehr als 100 000 Mal verkauft hat. Dabei darf man sich vom Titel des neuen Albums nicht in die Irre führen lassen. Statt hoffnungsloser Trauerballaden besteht die Trackliste nahezu ausschließlich aus vorantreibenden Gute-Laune-Songs mit ermutigenden Texten. Laut dem Sänger Samu Haber steckt hinter all dem eine handfeste Gesellschaftskritik: "Alle hetzen nur noch durchs Leben auf der Suche nach dem perfekten Partner, dem perfekten Body, dem perfekten Job. Statt das Leben zu genießen, jagen wir ihm virtuell auf Smartphone-Displays hinterher", sagt der Musiker. Bereits im Sommer, am Freitag, 22. Juni, werden Sunrise Avenue erneut live in München zu hören sein, dann auf dem Königsplatz, den sie 2015 schon zweimal gefüllt haben.

Sunrise Avenue: Heartbreak Century Tour; Freitag, 16. März, 20 Uhr, Olympiahalle; Open-Air-Konzert am Freitag, 22. Juni, 19 Uhr, Königsplatz