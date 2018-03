19. März 2018, 18:54 Uhr Konzert Neue Lorbeeren

Knarf Rellöm kommt mit Begleitung ins "Unter Deck"

Von Dirk Wagner

Inspiriert vom The Fall-Song "How I Wrote Elastic Man" schrieb Knarf Rellöm "How I Wrote Mark E. Smith". Der Anlass: ein Sampler, "Perverted By Mark E", den die Darmstädter Band Woog Riots 2004 zu Ehren des jüngst verstorbenen The-Fall-Sängers Mark E. Smith zusammen gestellt hatte. Dass die englische Radiolegende John Peel Knarf Rellöms Song in seiner BBC-Sendung vorstellte, glich einem Ritterschlag. John Peel war ein großer Fan von The Fall, doch der Fall-Sänger selbst soll das Lied gehasst haben, sagt Frank Möller, wie Knarf Rellöm mit bürgerlichem Namen heißt. Die Ehrlichkeit, mit der ein solches Bekenntnis den Ritterschlag abzuwenden scheint, ist typisch für Knarf Rellöm. Er hat sich nie auf seinen Lorbeeren ausgeruht.

Zusammen mit Bernadette La Hengst gründete er Ende der Achtzigerjahre die Band Huah!, die zu den Wegbereitern der Hamburger Schule zählt. Stars dieser Bewegung sind Blumfeld, Die Sterne und Tocotronic. Ein ähnlich großer Erfolg wurde Knarf Rellöm selbst nicht zuteil. Trotzdem gilt auch er als verlässliche Größe des deutschsprachigen Diskurs-Rock, der sich bei Knarf Rellöm allerdings nicht nur aus einer überzeugenden Kenntnis der Musikgeschichte speist. So ist zum Beispiel dessen Show nicht selten auch eine Hommage an den afro-amerikanischen Musiker Sun Ra, der sich in den von Weißen bestimmten USA als Außerirdischer begriff und dem eigenen Bekunden nach die Musik als Treibstoff für sein Raumschiff nutzte.

Knarf Rellöm, der auch mal Shakespeare und andere literarische Quellen zitiert, ist ein großer Fan des bayerischen Schriftstellers Oskar Maria Graf. Mit Textzeilen wie "Das war kein Sozialismus. Das war Spießerkram. Wir sind nicht am Ende, wir fangen an" reagierte der politisch links orientierte Sänger zudem auf die Auflösung der DDR und der Sowjetunion, sowie auf die damit einhergehende Behauptung, der Sozialismus sei mit dem Niedergang jener Systeme gestorben.

Das Trio, mit dem Knarf Rellöm nach der Auflösung von Huah! arbeitete, wechselte mit jeder Veröffentlichung seinen Namen. Trotzdem sind die Musiker, die hinter den Bands ISM, Shi Sha Shöllem oder Trinity stehen, immer dieselben. Neben Knarf Rellöm selbst sind das DJ Patex und Viktor Marek. Letzterer fehlt allerdings, wenn der Sänger und Multi-Instrumentalist, der sich mittlerweile Acid Knarf Rellöm nennt, und DJ Patex am Mittwoch im Unter Deck auftreten. Statt des Synthesizer-Spielers Viktor Marek kommt diesmal ein neuer Drumcomputer zum Einsatz, den Knarf Rellöm als Herausforderung für ein neues Arrangement seiner Musik nutzt. Neben alten Songs, die sich musikalisch anders gekleidet präsentieren, werden auch neue zu hören sein. Etwa einer, den Rellöm zusammen mit dem Münchner Allround-Musiker Albert Pöschl in dessen Studio aufgenommen hat. Mittlerweile ist der auch auf einer bei Pöschls Label Echokammer erschienenen Kompilation veröffentlicht.

Acid Knarf Rellöm & DJ Patex; Mittwoch, 21. März, 20 Uhr, Unter Deck, Oberanger 26, Support: Jason Arigato