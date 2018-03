13. März 2018, 18:59 Uhr Konzert Erleuchtung am Strand

Der Australier Vance Joy spielt seinen Welthit "Riptide" in der Muffathalle

Von Michael Zirnstein

Was hätte aus James Keogh nicht alles werden können? Der Australier hatte an der Universität Bestnoten in Englisch, machte den Bachelor of Arts und schloss ein Jura-Studium ab. Auch eine Profikarriere im Australian Football wäre drin gewesen, der junge Mann verteidigte als "wertvollster Spieler" der Landesliga für die Tigers aus dem Melbourner Stadtteil Coburg. Die auf das gleiche Adelsgeschlecht zurückgehende bayerische Stadt kennt er übrigens nicht, obwohl er oft seinen in Berlin lebenden Bruder besuchte. Heute sei er nicht mehr aktiv, sagt er bedauernd: "Das wäre zu gefährlich, wenn ich mir einen Finger breche." Denn längst verdient James Keogh sein Geld als Gitarrist und Sänger, man kennt ihn weltweit seit seiner Debütsingle "Riptide" als Vance Joy.

Da hat sich der Einfluss der Eltern beruflich eben doch durchgesetzt: die Liebe des Vaters für Gesang und die Literaturbegeisterung der Mutter. Vance Joy ist der Name eines verrückten, Geschichten erzählenden Großvaters im Roman "Bliss" des Booker-Preisträgers Peter Carey. Noch immer spielt er seine neuen Stücke als erstes den Eltern vor, auch wenn er musikalisch seine eigene Sozialisation durchgemacht hat: Mit 13, 14 verehrte er zum Beispiel die deutschen Brachial-Rocker Rammstein: "Als ich die das erste Mal auf dem Schulweg in meinen Discman eingelegt habe, hat es mich fast aus den Socken gehauen. Das hat mich erleuchtet: So kann Musik sein!"

Über die Jahre hatte er weitere Erweckungserlebnisse - die üblichen im Leben eines Pubertierenden seiner Generation - mit Alternative-Rockbands wie Pixies, Radiohead, Smashing Pumpkins, Interpol und The Strokes, deren Werke er in der Open-Mic-Szene Melbournes zum Besten gab. Und dann hatte er auch diesen eigenen Song: Ein von der Ukulele entfachtes Strandfeuer-Stück über eine Kindheitserinnerung an das Küstenhotel "Riptide". Das fängt erst mal damit an, wovor sich der Sänger einst fürchtete - vor Zahnärzten, der Dunkelheit, schönen Frauen und Gesprächen, ehe sich das Ganze unter viel "A-huuu" und "A-haao" sowie dem schmissigen Refrain "Lady, coming down from the Riptide" in einen melancholischen Sommerhit hineinschaukelt. Unwiderstehlich - eine Milliarde Mal wurde "Riptide" inzwischen im Internet angehört, in den USA war es 2015 der meistgespielte Popsong im Radio und Werbe-Hit für eine Action-Kamera, und in seiner Heimat ist Vance Joy eh ein Held: Er hält dort den Rekord mit der längsten Verweildauer - 107 Wochen - einer Single in den Charts.

Dass das österreichische Elektro-Duo Flic Flac "Riptide" mit einem populären Remix die Club-Welt eröffnete, zeugt von der offenen Arbeitsweise von Joy Vance. Es geht immer ganz naiv los. "Ein simples Riff kann die Saat für einen ganzen Song sein", erklärt er. Auch bei "Riptide" wusste er von Anfang an, er hatte da ein paar fein gezupfte Akkorde und eine magnetische Melodie - "ich war einfach happy damit". Aber was alles daraus werden könnte, war ihm nicht bewusst: "Ich hatte 2013 von der Musikindustrie keine Ahnung."

Songwriter statt Jurist: der australische Musiker Vance Joy. (Foto: Rachel Tulloch)

Auch zum zweiten Album "Nation Of Two" (wieder eine Anspielung auf ein Buch, auf Richard Fords "Between Them") gibt es ein paar Remixe. Die Ideen von Vance Joy laden einfach dazu ein, sie weiterzuspinnen: Das sind alte Tagebucheinträge und Melodie-Skizzen auf dem Smartphone, die er zum Teil schon verworfen hatte. Co-Autoren wie Dan Wilson (Adele, Pink) fanden die spannend und veredelten sie zu Nummern wie "Like Gold". Das gemeinsame Schreiben "kann einschüchtern", sagte Joy, "aber man lernt viel. Wenn du bereit bist, ins Ungewisse zu springen und dich deiner Verletzlichkeit stellst, können aufregende Dinge passieren."

Der 29-Jährige klingt dabei etwas unbeleckter als der Profi, der er längst ist. Und "aufregend" (im Rammstein-Erbe) sind seine Songs auch nicht, eher wie gute Freunde, die einen trösten oder einfach ein Stück begleiten: "Call Me If You Need Me", heißt die Eröffnungsnummer. Vance Joy wird auch wieder persönlich, in "Little Boy" erzählt er von einem Fahrrad-Unfall als Bub, "Bonnie & Clyde" (inspiriert vom Film und von Richard Fords Roman "Canada") bedient romantische Vorstellungen vom einsam-gemeinsamen Leben gegen den Rest.

Vielleicht wäre Juristerei doch nicht das Richtige gewesen. Seine sportliche Seite immerhin hilft Vance Joy auf der Welttour mit der Band: "Proben sind wie Training. Die Konzerte wie Spiele. Wenn ich vollen Körpereinsatz auf der Bühne gebe, ist das genauso entspannend wie Football." Einen sexy Hüftschwung wie Bruce Springsteen habe er nach all den Jahren als Musiker immer noch nicht drauf. "Ich bin eher der athletische Typ."

Vance Joy, Mittwoch, 14. März, 20 Uhr, Muffathalle