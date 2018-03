15. März 2018, 18:56 Uhr Konzert Dampfmaschinen

"Dicht & Ergreifend" leben in Berlin und machen bairischen Hip-Hop. Auf ihrem neuen Album "Ghetto mi nix o" tun sie, was sie am besten können: vertrackte und verrückte Geschichten erzählen - auch wenn sie nicht von allen verstanden werden

Von Oliver Hochkeppel

Nicht, dass aus Bayern keine erfolgreichen Hip-Hopper kämen, von Main Concept über Blumentopf bis zu den Tribes Of Jizu, bei den Frauen Fiva oder Ebow nicht zu vergessen. Aber in Mundart, also auf Bairisch rappen die wenigsten. Die bekanntesten Ausnahmen waren noch BBou und Liquid aus der Oberpfalz, vor allem aber Doppel D aus dem Bayerischen Wald - bis vor drei Jahren Dicht & Ergreifend kamen, das Duo von George Urquell und Lef Dutti alias Michael Huber und Fabian Frischmann.

Mit einem bis dahin unerhörten Mix aus derben, sarkastischen, angriffslustigen Geschichten, temporeich im tiefsten Bairisch vorgetragen und virtuos mit Beats, Blech (Trompeten und Tubas) und Samples aller Art unterlegt. Das Debütalbum "Dampf der Giganten" erreichte Platz vier der Hip-Hop-Charts, das Video des Songs "Zipfeschwinga" enorme Click-Zahlen. Bald trat das - im Studio wie live von Trompetern, Tubisten und den DJs Spliff und Arok umrahmte - Duo im Bayerischen Fernsehen, bei Festivals wie "Heimatsound" oder "Brass Wiesn" und in vollen Hallen auf.

Ausgerechnet, möchte man sagen, denn Urquell und Dutti stammen zwar aus dem Landkreis Dingolfing-Landau (aus Tunzenberg und Ottering, um genau zu sein), leben aber seit gut zehn Jahren in Berlin-Friedrichshain. Dem einen war es auf dem niederbayerischen Land einfach zu langweilig, der andere wurde "fahnenflüchtig" (wie George Urquell selbst sagt), weil er es nach vielen Reisen in der Welt im saturierten Bayern "nicht mehr ausgehalten hat". Mittlerweile ist das Verhältnis zur Heimat freilich wieder entspannter: "Wir haben nix mehr gegen ein bisschen Langweile", sagt Dutti. "Nur nicht auf Dauer natürlich. Man fährt gerne mal wieder heim. Aber auch gerne nach Berlin."

Fabian Frischmann und Michael Huber alias Lef Dutti und George Urquell (vorne von links, hinten DJ Spliff) posieren am Königsplatz. (Foto: Stefan Buske)

Weder das eine noch das andere werden sie im Moment oft sehen: Das neue Album "Ghetto mi nix o" ist erschienen und die Tour gestartet. Wieder sind es überwiegend vertrackte und verrückte Geschichten, die sie erzählen. Oft mit kritischen Seitenhieben auf bayerische Klischees wie in "Ned dahoam", manchmal auch einfach stark aufgemotzte und überdrehte Alltagssachen wie in "Wach vom Wecka" oder bei "Wandadoog", von dem Urquell sagt, das Stück sei "sehr alkoholmotiviert. Reiner Dampf und nicht viel Inhalt."

Insgesamt klingt es nicht mehr so ausgestellt derb, etwas kunstvoller als auf dem Erstling. Ob es mit der Zeit in Berlin zusammenhängt, dass sie jetzt öfter zum Florett als zum Säbel greifen? "Ich weiß es nicht", sagt Urquell. "Wir haben den Abstand nicht, den die Leute von außen haben. Und wir stecken noch zu sehr in dem Ghetto-Prozess drin. Aber es haben sich viele Sachen geändert. Inhaltlich sind wir vielleicht etwas mehr sophisticated. Aber es gibt nach wie vor Fäkales, nach wie vor Derbheit. Nur etwas aufgeräumter." Besonders sind die langen, manchmal bis in die morbiden Fantasien eines Josef Hader ausufernden Geschichten, wie etwa die vom zum Selbstmordattentäter mutierenden "Fensdabuzza". "Eine von Fabians Beatskizzen hat die Grundstimmung vorgegeben", erzählt Urquell. "Beim Duschen ist mir dann dieser Fensterputzer-Refrain eingefallen. Ich habe ihn gleich aufgeschrieben, und dann haben wir uns überlegt, was für Geschichten man da drumherum bauen könnte. Wobei es verschiedene Varianten gab. Wir hatten auch die Idee, dass er auf dem Weg nach unten beschreibt, was er in den einzelnen Stockwerken sieht."

In jedem Fall treiben sie einen gewaltigen Aufwand bei ihren Texten. Zum Beispiel beim französischen "Bierfahrerbeifahrer", den Urquell so erklärt: "Ich hab' irgendwann mal eine Liste erstellt mit eingebairischten Wörtern aus dem Französischen. Dann haben wir überlegt, was man damit machen kann, und eine Story gebastelt, in der man möglichst viele unterbringt. Wie es bei Geschichten so ist, braucht man Figuren, und eine der markantesten Sachen, die Persönlichkeiten ausmachen, sind ihre Berufe. Einer unserer Kumpels hat mal gesagt, sein Lieblingsberuf wäre der des Bierfahrerbeifahrers. So kam es zu der Konstellation mit François. Interessant ist, dass das mit den französischen Wörtern jetzt gar nicht mehr so auffällt, die Geschichte hat sich vorgedrängt." Freilich kommt die Musik nie zu kurz. Die verschiedensten Samples und Beats nehmen sie als Basis, von Jazz-, Swing- und Latin-Motiven bis zu Electro-, Techno- oder Pop-Clustern. Und als Special kommt die bayerische Note dazu, vor allem dank der Tuba.

Ohnehin zieht sich das mal kritische, mal liebevolle Spiel mit bayerischen Klischees durch alle ihre 18 Stücke. Bleibt nur die Frage, ob das die Hörer außerhalb Bayerns sprachlich, und die Bayern inhaltlich mitkriegen. "Tatsächlich ist das manchmal schwierig. Wenn man sich manche Youtube-Kommentare durchliest, denkt man sich schon, dass diese Leute nicht die hellsten Kerzen auf dem Leuchter sind. Aber uns ist das erst einmal wurscht. Wir reden halt so und fühlen uns damit am wohlsten. Wenn wir Rücksicht darauf nehmen würden, ob man uns in Ostfriesland versteht, dann braucht man sich nicht für Mundart zu entscheiden", sagt Dutti. Möglicherweise wirken ihre Inhalte ja auch subkutan, sickern langsam ein. "Das ist doch beim Rap immer so," sagt Urquell. "Du checkst nie alles beim ersten Mal. Das wird auch nicht beim Bierfahrer passieren, das muss man mindestens drei, vier Mal hören. Das ist ja genau das Schöne, dass man so ein Album wie unseres 15, 20 Mal hören kann und immer wieder Neues entdeckt."

Dicht & Ergreifend, Freitag, 16. März, 20.30 Uhr, Muffathalle, Zellstraße 4